Psikoloji bozuk!

Bir oyuncu grubuna her türlü fiziksel destek vermek kolaydır. Zor olan o oyuncu grubunun psikolojisini düzeltmek!

Bence Fenerbahçe'nin en önemli sorunu psikolojik! Bireysel olarak baktığımızda bütün oyuncular birbirinden yetenekli. Diğer takım taraflarlarına soruyorum: Hangi Fenerbahçeli futbolcuyu takımınızda görmek istersiniz?

Nerdeyse hepsini… Peki sorun nerede?

Çok iyi bir takımken, alınan olumsuz sonuçlar, "kafa olarak" Fenerbahçeli futbolcuları bitirmiş. Pereira bu takımla sadece maç kaybetmedi. Fenerbahçe ruhunu da bitirdi. Toparlaması da İsmail Kartal'a kaldı. Hakem Hüseyin Göçek'in layıkıyla yönettiği bir maç hatırlamıyorum. Önümüzdeki sezon büyük ihtimalle "diğer" mesleğine geri dönecek. Arkasına baktığında iyi bir iz bırakamamak ne kötü.

İsmail hoca yanlışları, doğruya çevirmek için elinden geleni yapıyor.

Psikolojisi bu kadar bozuk bir oyuncu grubunu yeniden oyuna sokmak öyle kolay değil elbette. Bize kaybetse de topu yiyecek adam lazım, gol olduğunda Crespo gibi sevinecek adam lazım, taca çıkacak topu koşup çıkaran adam lazım. Sonuçlar önemli değil inanın. Kaybetse de Fenerbahçeli gibi kaybeden adam lazım.

İrfan Can hangi takıma gitse inanın yıldızı olur. Gelin görün ki sıkıntılı Fenerbahçe'nin içinde kendini göstermeye fırsat bulamadı. Altay karşısında yüzde 100 pas isabetiyle oynadı, 1 gol 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Şampiyon olmak her şey demek değil. Önemli olan eldeki değerlere sahip çıkmak. Ne yazık ki Fenerbahçe taraftarı bu konuda yetersiz. İsmail Kartalın bu durumu çözecek yegane teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz sabır Fenerbahçeli dostlar…