Lütfen…

İstediğin kadar iyi kalecin olsun. Bütün topları alan… Gelin görün ki iş gol atmaya geliyor.

Golleri kurtaranın varsa ligde kalıyorsun, atanın varsa şampiyon.

Fenerbahçe yıllardır topu 3 direk arasına atanı bir türlü bulamadı.

Lakin kalecileri konuştuk hep… Berishia'yı nereden buldunuz Allah aşkına?

Bırakın gol pozisyonuna girmeyi, topla buluşmak da bile zorluk çekiyor.

Bir santrafor pozisyona girip atamasa sesimi çıkarmam. Ama Berishia pozisyona da giremiyor.

Golcünü, "gol atamayanlardan" seçersen sonucu da bu oluyor.

İsmail Kartal'ı eleştiremem. Elindeki malzeme bu! Yapabileceğini yapmaya çalışıyor.

Rakibin kolunu kanadını kırmak için gol kurtarman değil, gol atman gerekiyor. Ne yazık ki sarılacivertliler bunu beceremiyor. Lig zaten gitmişti, şimdi de Türkiye Kupası gitti. Bu kadar yatırım yapıp kupasız kalmak çok kötü. Yıllardır bunu yaşıyor Fenerbahçe camiası… Elde kala kala Konferans kupası kaldı. Bakalım oradan ne zaman eleneceksiniz?

Doğru yapılan transfer yok, doğrusu yapılan hiç bir iş yok.

Nereye kadar?

Alıp, alacağın tek kupadan da elenmek beni çok rahatsız etti açıkçası.

Eminim bütün Fenerbahçeli taraftarları da etmiştir.

Ya doğru işler yapın, ya da doğru işler yapacak olanlara bırakın.

Lütfen…