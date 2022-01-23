Pili bitti!

İsmail Kartal; takımını derli toplu, takımın oynaması gerektiği sistemle sahaya sürünce neredeyse bütün futbolcuların performansı arttı.

Hatta çok eleştirdiğimiz Zajc ve Crespo'nun karşılaşmanın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı olmak için futbolun doğrularını yapmak yeterli aslında.

Çok fazla eksiği olan Sivas ekibi ikinci yarı ayakta kalmayı başaran taraftı. Fenerbahçe ise aksine pili bitmiş bir oyuncak gibiydi! Rıza hocayı tebrik ediyorum; yedek oyuncularını dahi bu kadar hazır tutabildiği için...

H H H

Bu çok önemli bir teknik direktör başarısıdır. İsmail Kartal doğru 11'le sahaya çıkmasına karşın, Sivasspor'un geniş alanda oynama taktiğine cevap veremedi. İkinci yarı tamamen Sivasspor'un istediği gibi oynandı. Çok net şunu söyleyebilirim; galibiyeti kaçıran taraf ev sahibiydi. Sivas'ın zorlu iklim şartları, doğru oyunla birleşince, gerçekten zorlu bir deplasman haline geldi.

Dolayısıyla buradan kaybetmeden çıkmak da önemli.

Fenerbahçe yönetiminin yaptığı kadro mühendisliğinin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gördük. 3'lü kurguya göre kurulan kadronun bek eksikliği her daim sıkıntı oluşturuyor. Novak'ın sakatlanıp çıkmasıyla bütün kurgu çöküverdi. Sarı-lacivertliler normale dönmek istiyorsa, alternatifli bek oyuncularını kadroya katması şart...