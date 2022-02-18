Konferans yapalım mı?

Ne oynuyor Fenerbahçe? Bilen, gören var mı? Bir şey görelim de, "yanlış oynuyor" diyelim. Yanlışını dahi göremeyecek haldeysek bu gerçekten çok kötü! Kötünün de kötüsü… Artık savunacak, insanlara anlatacak bir durumum kalmadı. En çok da bunun için üzülüyorum. Ben şimdi bu maçla ilgili ne yazayım? Ne söyleyeyim? Teknik- taktik yazayım isterdim. Müsade etmiyorsunuz. Bu takımı, bu organizasyonu nasıl kurdunuz Allah aşkına? İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu… Kimin kötü oynadığını yazsam, ne değişecek? Hangisinin Fenerbahçe formasını haketmediğini söylesem ne yazar? Süper Lig elden gideli çok oldu, Türkiye Kupası zaten yalan, şimdi de ismi cismi belirsiz, "geberik Avrupa organizasyonu" Konferans Kupasından da elendi sarılacivertliler… Şarjı bitik telefon gibi Fenerbahçe! Alo Başkan artık konferans da yapamayacağız! Elimizde ne kaldı? Elimiz de kalanı ne ben söyleyeyim, ne sen anla. Sadece 1 sezonun kaldı Fenerbahçe başkanı olarak. Tekrar yazıyla yazıyorum, "Bir." Ya gerekeni yaparsın ya da yapabilecek olana bırakırsın. Sakın takımın iyi olduğunu zannetme. Kötü takıma kimi hoca getirirsen getir, sonuç aynı olacak. Santra yapan olmak istemiyor artık Fenerbahçe taraftarı. Santra yaptıran olmak istiyor. Hangi Fenerbahçe'yi istediğinizi siz söyleyin. Ben bıktım. Ya siz? Norveç'ten selamlar sayın Başkan! Ferdi dışında konuşulacak adam var mı?