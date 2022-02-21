Kimi çok sevdiniz?

Yemin ediyorum sezon sonuna kadar gençlerle oynasa ve bütün maçlarını kaybetse ağzımı açmam. En ufak bir eleştiri yapmam. Şu takımda en azından önümüzdeki sezona 2-3 genç oyuncu çıkarabilsek bana yeter. "İçi geçmiş" futbolculardansa, "pırıl pırıl" gençleri her zaman tercih ederim. Kendini futbolcu sananların yanında nasıl da parladı Arda? Mücadele etti, top kaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Yüzde 90'lara varan pas isabetiyle oynadı. Çağtay'ı da atlamayalım. O da Arda'dan sonra en çok adam eksilten oyuncu oldu. Fenerbahçe belki şampiyon olamayacak, müzesine tek bir kupa götüremeyecek ama bence gelecek sezona değerli bir hazineyle başlayacak. HHH Bundan daha evla bir kazanım yok bence. Yaşı küçük dediğimiz oyuncular gaza basınca, "sözde büyükler" utanmış olacak ki takım enerjisi çok iyiydi. Serdar Dursun attığı penaltı gollerinin yanı sıra çok istekliydi. 85. dakikada bile ön alan presi yapması elini taşın altına koyacak isimlerden biri olduğunu gösteriyor. Lakin ona gereken değerin verilmediğini düşünüyorum. İsmail hoca Hatay karşısındaki 11'i bence hiç bozmasın. Hatta bir kaç tane daha genç oyuncu eklenebilir. Fenerbahçe'nin kurtuluşu gençlik aşısında... Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Hem futbolu biliyor hem de kimi alkışlayacağını... Ben oyuncuların yerinde olsam bu kadar inişli- çıkışlı bir sezonda taraftarın kalbini kazanmak için uğraşırdım. Kimlerin gönüllerde taht kurduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size soracağım; bu sezon Mesut'u mu daha çok sevdiniz Arda'yı mı?