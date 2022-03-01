İpsiz uçurtma

Oyuncuların ve takımların hedefleri vardır. Oyuncular; daha iyi bir kariyer için, daha çok para kazanmak için, camiasına kendisini göstermek ister. Takımlar ise şampiyonluğa, düşmemeye, Avrupa kupalarına katılmayı hedefler.

Sizce Fenerbahçe takımının hedefi nedir? Avrupa'dan, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde ise ne yaptığı belli değil. İpsiz uçurma gibi...

Takım içinde, bırakın takımı, kendi kariyerini düşünen pek az isim var.

Fenerbahçe markası kimsenin umurunda değil. Yahu saydım, sadece ilk yarıda Altay'ın kurtardığı top sayısı 6! Olacak şey değil!

Berisha 'yı yaza yaza bir hal oldum, lakin o her maç daha da kötü oynamayı başarıyor!

Benim tanıdığım İsmail Kartal, Berisha'yı oynatmaz. Sanırım birileri, "İllaki oynasın" diye zorluyor hocayı... Gol atamayan golcü mü olur Allah aşkına? Kaçırdıkları gerçekten inanılır gibi değil.

Hedeflerden bahsettik ya; bu sezon Altay'ın önemli bir hedefi var. Fenerbahçe'yi daha fazla rezil olmaktan kurtarmak. Son maçlarda bu süper performansı göstermediğini düşünsenize.

Organize olamadan, kör dövüşü taktiğiyle maçı kazandı Fenerbahçe.

Ama hal ve gidişat iyi değil. Bu sezonun sonu nasıl gelecek açıkçası çok merak ediyorum.

İsmail Kartal'ın Arda'yı daha verimli kullanması lazım. Onu kenara hapsetmek, yeteneksiz oyuncu kalabalığında ayıp oluyor.