Hakem rezaleti!

Yine, yeniden, bu sezon çokça alıştığımız şekilde hakem faciasına tanık olduk. Zaten hafta içi bütün maçların hakemleri açıklandıktan sonra, Zorbay Küçük'ün geç açıklanması beni endişelendirmişti. Nitekim haklı çıktım. İrfan Can'ın Siopis'in ayağına basmasını kırmızı kartla cezalandırması, Zorbay'ın futbolu hiç bilmediğini gösteriyor. Acımasızlık yok, faul yapma niyeti yok. Sadece "pozisyon gereği" yerde yatan oyuncunun ayağına istemeden basmak kırmızı kart olmaz. Zaten İrfan Can hemen ayağını çekti. VAR'a gidip durumu net bir şekilde yeniden izleyen hakemin kırmızıyı vermesi kötü niyettir. Kafasında tilkiler vardır. Fenerbahçe'nin belki de bu sezon ilk kez Fenerbahçe gibi oynadığı maçta bir kez daha hakeme takıldı. Artık bazı hakemlerin suyu iyice ısındı. Kötü yönetime rağmen nerdeyse 80 dakika 10 kişi oynayan ve gerçekten müthiş bir mücadele ortaya koyan sarılacivertli futbolcuları kutluyorum. Trabzonspor gibi bir takıma karşı hem eksik oynayıp hem de adeta nefes aldırmamak önemliydi. Fenerbahçe taraftarı takımın arkasında durduğunda oyuncuların neler yapabileceğini gördük. Hep destek tam destek bu tip maçlarda daha önem arz ediyor. Fenerbahçe'nin koşunca, mücadele edince neler yapabileceğini gördük. Lakin alın teri düşmanı hakemleri ne yapacağımızı bilmiyorum.