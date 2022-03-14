Arda’yı koruma!

Arkadaş yine en çok Altay'ı konuşacağımız, anlatacağımız bir maç oldu. Benim saydığım net 8 tane topu kurtardı, takım arkadaşı Kim'in ters vuruşunu bile kurtardı. Üzerine bir de ilk golün asistini yaptı. Bu olağanüstü performansa rağmen zorla kazandı Fenerbahçe. İnanılır gibi değil! Bir kaleci takımının maç kazanması için daha ne yapabilir? Bırakın oyuncu değişikliklerini Altay yapsaydı! Belki Arda'yı daha erken oyuna alırdı. Fenerbahçe kadrosunda çok fazla düz oyuncu var. Bu kadar düz oyuncuyla oynamaktansa, farklı şeyler yapabilecek Arda sahada olmalıydı. HHH İsmail hoca şunu çok iyi bilmeli. Arda'nın korunacak bir yanı kalmadı. Arda'yla maça başlamamak, rakibi korumaktan başka bir işe yaramıyor! Rossi de gecenin kahramanlarından biriydi. İsmail Kartal, Farioli'nin defanstan topla çıkma taktiğini daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Zira Fenerbahçe ön alan presini en iyi yapabilen takımlardan birisi. Buna karşın Ozan sağ bekte çok etkisiz kaldı. Alanya takımı oyunu sürekli onun kanadından kurdu. İkincilik mücadelesini sürdürmek için bu galibiyet önemliydi. Maçla İlgili son sözüm İsmail hocaya olacak. Hocam artık Arda'yı daha fazla koruma. Lütfen...