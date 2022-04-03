Sıradaki gelsin!

Şöyle mis gibi Fenerbahçe izlemeyi özlemişiz. Alanı daraltan, birlikte hücum edip birlikte savunan, tempoyu istediği gibi ayarlayan… İsmail Kartal'la birlikte F.Bahçe'de çok şey değişti. Zajc ve Crespo'nun hatta Mert Hakan ve İrfan Can'ın performansları ikiye katlandı.

Devşirme sağ bek Osayi inanın Gökhan Gönül'ün en iyi zamanındaki gibi oynuyor. En iyisi de ne yaptığı bilen bir takım var sahada… Ben 'tam yetkilerle' donatılmış İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.

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Gelecek yabancı hoca, ismi ne olursa olsun zorluk yaşayacak. İsmail Kartal'a bir şans daha verilmeli. Bu bir çok bölgesi oturmuş takım, yapılacak 2-3 transferle gelecek yıllara damgasını vurur. Aksi takdirde yapılacak ufacık yanlışlıklar yine hüsrana götürür.

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Özellikle Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına çok üzüldü. Ben artık keşke Mesut Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi diyorum. Hepimiz onu uzaktan "Fenerbahçeli Mesut" diye sevseydik. Taraftarın yapması gereken çubuklunun hakkını verenleri desteklemek olmalı.

Maçın sonunda Crespo'nun, Mert'in, Zajc'ın, Osayi'nin formalarında kuru tek bir yer kalmadığına eminim.

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik gerçekten ciddi bir istatistik. Güzel ve güçlü oyunu görünce keyifle, "Sıradaki gelsin" diyorum.

Hadi bakalım! emre.bo