Neler neler!

İki takım arasında inanılmaz bir kalite farkı var. Torrent bunun farkında olduğu için Galatasaray'ı daha geride oynatıp, defans güvenliğini ele almaya çalıştı.

Lakin Fenerbahçe'nin 3. bölge oyuncularının hemen hepsi skor katkısı yapabilecek kapasitede.

Oyunun başından sonuna kadar sahanın tek hakimi Fenerbahçe'ydi.

İsmail Kartal rakibin en sağlam gibi görünen Van Aanholt'un üzerinden oyunu kurması önemli bir taktik becerisiydi.

Torrent'in bunun olacağını düşünmediğine eminim.

Özellikle Osayi- Samuel hem savunmada hem de hücumda o kanadı babasının malı gibi kullandı!

İrfancan ve Mert Hakan takımı ateşleyen, öne taşıyan isimler oldu. İsmail Kartal aynı oyunu aynı oyuncularla oynatarak, "oyun alışkanlığını" sağladı.

Bu istikrar bir takım için en önemlisi. Saha içinde herkes birbirinin ne yapacağını, ne yapamayacağını biliyor. Hakem Atilla Karaoğlan'la ilgili maç öncesi tereddütler vardı.

Ancak ufak tefek hatalı faul kararları dışında fena maç yönetmedi. En azından şunu söyleyebiliriz; maçın sonucuna etki etmedi.

Galatasaraylıların bence Torrent'e kızmaması lazım.

Çünkü adamın elindeki kadro bu. Bu kadroyla fazlasını zaten yapamaz.

Fenerbahçe son haftalardaki müthiş performansıyla lig ikinciliğine oturdu.

Hep diyoruz ya keşke bu doğru oyunu daha erken bulabilselerdi. Ya da ligin boyu bu kadar kısalmamış olsaydı.

Neler olurdu neler!