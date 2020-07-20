Fenerbahçe klasiği – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay <a href="/haberleri/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> klasiği

klasiği

İstekli başlayan ve son çizgiden geriye pasla 'i pozisyona sokan F.Bahçe idi. F.Bahçe'nin ön alanda istekli oyunu ve baskı ile kazandığı toplar, Deniz'in 2. şutunu da sağlıyordu. 3 dakikada % 76 topla oynayan F.Bahçe, 'ı hataya da zorluyordu. Beşiktaş ilk net pozisyonu duran toptan ile buldu. Ardından kalabalık gelip ve ile pozisyon bulan F.Bahçe araya bir de kornerden Serdar'ın kafasını sıkıştırıyordu. Deplasmanda ilk 20 dakikada en çok şut atan takım (9) olduğu maçta Vedat 24'te kırmızı görünce işler zorlaştı. Ama 10 kişi ile bile istekli idiler ve Emre ile kaçırdılar. Beşiktaş ise pozisyonu yine duran toptan bulabiliyordu.

Hızlı hücumları eksik bile kalsa, özellikle soldan iyi işler yapan F.Bahçe, şutu ile de toplam 14 şutu bulup, tehdit ediyordu. Topla 23 dakikada 17 kez buluşan Vedat'a karşı, 45 dakikada sadece 9 kez buluşabilen Burak ilk yarıyı anlatıyordu. Takımın tek kötüsü Dirar'dı. 2. yarı ilk 20 dakika ise şutu yoktu F.Bahçe'nin... Baskı kuran Beşiktaş'tı ama Vida'nın golü Altay'ın hatasıydı. Gökhan'ın korner golü ise çalışılmış, Hasan Ali'nin hatası ile de sonuçlandırılmış bir goldü. İkinci yarıda klasik vardı, ilk golü yiyen, basit hatalarla kaybeden ve yediği golün altından kalkamayan takım.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 20 Temmuz 2020, Pazartesi
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