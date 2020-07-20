Fenerbahçe klasiği

İstekli başlayan ve son çizgiden geriye pasla Deniz'i pozisyona sokan F.Bahçe idi. F.Bahçe'nin ön alanda istekli oyunu ve baskı ile kazandığı toplar, Deniz'in 2. şutunu da sağlıyordu. 3 dakikada % 76 topla oynayan F.Bahçe, Beşiktaş'ı hataya da zorluyordu. Beşiktaş ilk net pozisyonu duran toptan Vida ile buldu. Ardından kalabalık gelip Vedat ve Emre ile pozisyon bulan F.Bahçe araya bir de kornerden Serdar'ın kafasını sıkıştırıyordu. Deplasmanda ilk 20 dakikada en çok şut atan takım (9) olduğu maçta Vedat 24'te kırmızı görünce işler zorlaştı. Ama 10 kişi ile bile istekli idiler ve Emre ile kaçırdılar. Beşiktaş ise pozisyonu yine duran toptan bulabiliyordu.

Hızlı hücumları eksik bile kalsa, özellikle soldan iyi işler yapan F.Bahçe, Hasan Ali şutu ile de toplam 14 şutu bulup, tehdit ediyordu. Topla 23 dakikada 17 kez buluşan Vedat'a karşı, 45 dakikada sadece 9 kez buluşabilen Burak ilk yarıyı anlatıyordu. Takımın tek kötüsü Dirar'dı. 2. yarı ilk 20 dakika ise şutu yoktu F.Bahçe'nin... Baskı kuran Beşiktaş'tı ama Vida'nın golü Altay'ın hatasıydı. Gökhan'ın korner golü ise çalışılmış, Hasan Ali'nin hatası ile de sonuçlandırılmış bir goldü. İkinci yarıda klasik Fenerbahçe vardı, ilk golü yiyen, basit hatalarla kaybeden ve yediği golün altından kalkamayan takım.