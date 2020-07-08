Şans tepti

Göztepe maçında ligdeki en iyi ilk 45 dakikasını oynayan takım, sadece üç gün sonra Gençlerbirliği maçının ilk yarısında tel tek döküldü.

Göztepe maçından kader olarak en büyük fark, cezalı Serdar yerine Jailson'un oynamasıydı. Belki de en büyük fark da bu oldu. Jailson sadece 10 dakikada 2 ıska yaptı, Soner ve Stancu atamadı.

Jailson doymadı; Berat'tan kolay bir çalım yiyip faul yapınca sarı kartı da gördü.

Fenerbahçe kenar yönetimi hemen müdahale etti Jailson'u Ozan'ın yerine on numaraya, Ozan'ı da stopere çekti.

İlk 20 dakika boyunca diğer aksayan taraf ise duran toplarda alan savunmasının kötü yapılmasıydı.

Ozan stopere geçince pozisyonları nispeten azaldı, ama yine de sanki onun pozisyonunda Altay çizgiden çıkarmasa skor değişebilirdi.

İlk 30 dakikada Fenerbahçe üç gol yiyebilirdi. Fenerbahçe'nin ilk şutu 34'te Ferdi'den geldi. Son 10 dakikada nispeten daha az pozisyon veren Fenerbahçe cılız da olsa Jailson ve Vedat'ın verkaçları ile pozisyon bulabildi.

İlk yarıda Fenerbahçe adına söylenecek tek şey; şanslıydı.

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Fenerbahçe ikinci yarıya Jailson- Emre Belözoğlu değişikliği ve önde oynayarak başladı. Deniz'le de şutu buldu. Emre'nin ara pasına Vedat vurdu, Ertaç çıkardı.Ancak iyi oynarken duran toptan Stancu'dan golü yediler. Karşılıklı hamlelerle Sio ve Rodriguez oyuna girdi. Ferdi'nin pasına Tolgay'ın vuruşu direkten dönen 19. topu oluyordu Fenerbahçe'nin.Dirar dökülenlerdendi.Baskıyı arttırdı F.Bahçe ve Emre'nin mükemmel şutu ile golü de buldu.Uzatmada Garry ile galibiyet şansını da yakaladı, kullanamadı.Ömer Faruk girdi, kısa sürede farkını gösterdi.Avrupa kupası şansının bulunduğu bir maçta yeterince ruh ortaya koyamamak da Fenerbahçe'nin eksisi idi.