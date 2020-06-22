F.Bahçe yoruyor

İlk 20 dakika dolduğunda ne şutu, ne de isabetli ortası yoktu F.Bahçe'nin. Kasımpaşa'nın da farkı yoktu. Aslında 2 takımın da teorik olarak hücum iştahı olan oyuncuları vardı ama oyunun "yapan" değil, "bozan" tarafını tercih ediyorlardı. 2 takımın da pozisyoncuk denebilecek girişimleri, topla çıkarken kaptırılan, yaratıcılığın olmadığı pozisyonlardı. 22. dakika ilk organize atakta Vedat'ın kötü vuruşu, "kaleye yönelik" ilk tehdit idi.

Isınmaya başlayan F.Bahçe, Hasan Ali ve Deniz ile aynı pozisyonda 2 kez golü kaçırıyordu. Savunma arkası Tolga pasında, Deniz kaçırmaya devam ediyordu. Malatya maçının kenar ortalarını iyi kullanan takımı Kasımpaşa'ın ilk tehlikeli pozisyonu da orta ile oluyor ama Altay iyi pozisyon alıyordu. Uzun topları iyi atan Tolga, Garry'yi buluşturduğunda, Ozan'ın topu bomboş pozisyonda direğe nişanlayacağını kimse düşünmüyordu. İlk yarıda 3 gol pozisyonunu kaçırarak, "gol pozisyonunu gole çevirme beceriksizliğine" devam ediyordu

F.Bahçe. 2. yarı Deniz hücum arkasına geçti. F.Bahçe topla daha çok oynayan ama üretemeyendi. İlk hızlı hücumda da Thiam'dan golü yediler. Ekici ve Zajc girdi, Ozan ve Garry çıktı. 70 dakika geçtiğinde 12 orta yapıp, hiçbirine vuramayan bir F.Bahçe vardı. Ekici'nin serbest vuruşu ve driplingi ile bulduğu dışında pozisyon da yoktu. Vedat top tutamıyor, kanatlar top getiremiyordu. Mevlüt-Ferdi yerine girdi, ilk isabetli ortada golü buldu ama elle oynama nedeni ile iptal oldu. Yusuf son dakikada da Altay'ın kötü pasıyla maçı bitirdi. İzlerken yoruyor F.Bahçe, taraftarına da sıkıntı veriyor.