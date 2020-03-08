Ekmeğini taştan çıkarmak – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay Ekmeğini taştan çıkarmak

Ekmeğini taştan çıkarmak

Taraftarın istediği olmuş, Ekici ve Ferdi ilk 11 deydi, Ferdi kötüydü.Ama Ekici, dikine giden, ara pası veren, şut atan,serbest vuruş kullanan, sonunda da asist yapan oluyordu. Takımın, dikine giden, adam eksilten, kanat özelliği olan oyuncuları olmayınca, sıradan bir görüntü veriyor, 20 dakika rakip kaleye gidemiyordu. F.Bahçe'de olmayan hızdaki adamı Barrow ile gelen Denizli'yi Altay durduruyordu. İlk kaleyi tutan şutun sahibi Ekici kornerinde Ozan'ın golü,13 hafta sonra ilk korner golü idi. Kötü oynanan oyunda ışıktı. Gol sonrası biraz rahatladılar ama, Vedat'a hızlı atak pası dıışında olumlu hareketi olmayan Tolgay'ın çıkışları dertti. İlk kaptırışında Assiati vurdu, maçın en iyisi Serdar çizgiden çıkardı ama, 2. kaptırışında, hem penaltı yaptırdı, hem de oyundan atıldı.

***

Sakatlanan 'nin yerine giren , hızı biraz arttırdı, seyirci dikine oynamayı özlediği için,Zajc'ın dağlara, taşlara giden şutunu bile alkışlıyordu. Aspordaki kupa maçlarının yorumculuğunu yaparken "fizik olarak 90 dakikayı kaldıracak ya da ilk 11 başlayacak durumda değil "diye eleştirdiğim ve bu yüzden de tepki aldığım Ferdi'yi çıkarıp, Tolga ile ikinci yarıya çıktı ve daha iyi oynamaya, Daha hızlı ve öne doğru oynamaya başladılar, gol de buldular ancak faul nedeniyle sayılmadı. Zajc, pas ve hız kalitesini arttıran ve İkinci yarıda rakip kaleye 25 dakika içinde en etkili şut atan adamdı. Zorbay Küçük, ince dokunuşlar yaomaya kalkmasa iyi bir hakem olabilir ama tilkileri çabuk dolaşmaya başlamış gibi geldi bana. Takım formsuz, hedefler kaybolmuş, bir de üzerine hakemlerce aleyhine en çok yanlış karar verilen takım olunca, ilerleme şansı verilmiyor ama son dakika Serdar'ın korner golüyle yine de ekmeğini taştan çıkarmaya çalışıyor.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 08 Mart 2020, Pazar
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