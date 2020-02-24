Oyun bitti

Maç başı kadroları, G.Saray'ın atıcı, F.Bahçe'nin tutucu bir takımla çıktığını gösteriyordu. Fatih Terim, F.Bayçe'ye, A.Gücü taktiği uygulamak istiyordu ve nitekim ilk 4 dakikada savunma arkasına üç defa çok tehlikeli bir şekilde kaçtılar.

G.Saray önde basarak F.Bahçe'nin topla çıkışına engel olup, top kaybına zorladı.

İyi oynayan G.Saray'dı ama iyi bir verkaç ile golü penaltıdan bulan F.Bahçe oldu. G.Saray hızı sayesinde bol bol faul buldu. Tehlikeleri de, kısa takım olmasına rağmen duran toplardandı.

İlk duran topta Onyekuru vurdu, kale içinden Ozan çıkardı ama 39. dakikadaki kornerde, rakibin tek uzunu Donk'u tutan olmayınca, G.Saray beraberliği yakaladı.

İlk yarı özeti; G.Saray hızlı rahat, F.Bahçe gergin ve yavaştı. G.Saray topla çıkarken baskı yemedi, F.Bahçe ise çok zorlanarak çıktı. Tolga ve Dirar ile kanatları çalışmayan F.Bahçe'ye, Ömer ve Onyekuru ile soldan sürekli tehlike üretti G.Saray. İlk yarıdaki F.Bahçe, Ersun Yanal'ın, "G.Saray'a karşı kaybeden teknik adam olmayayım" korkusunu yansıtıyordu.

İlk yarı İsla kötü kafa vuruşu ile kaçırarak başladı. Tolgay daha da düştü. Deniz ile değişti. G.Saray fizik olarak düştü, oyun inisiyatifi F.Bahçe'ye geçti. Altay'ın hatası pahalıya mal oluyordu. Hakem Meler'in sürekli G.Saray lehine çalan düdükleri ortamı gerdi. Yanal atıldı. F.Bahçe iyi oynarken çıkarken kaybedilen topta Onyekuru, hataların adamı Jailson'dan penaltıyı aldı.

Ardından saha karıştı; Belhanda ve Deniz de atıldı.

Ersun Yanal yanlış kadro ile başladı, G.Saray istekli idi. F.Bahçe iyi oynarken golü yedi. Hakem Meler kötü yönetti. G.Saray yılların efsanesini bitirdi. Kötü transfer politikası, aleyhine yanlış hakem kararları, yetersiz kadro, eski cesaretinde olmayan Ersun Yanal, bu sonucu getirdi. F.Bahçe için de oyun bitti.