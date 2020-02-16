En kötü F.Bahçe – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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En kötü F.Bahçe

İlk 4 dakika dolduğunda F.Bahçe'nin ceza alanındaki girişim sayısı normal bir karşılaşmanın iki katıydı. ve Kruse etkili şutlarla kaleyi yokluyordu.
İlk 10 dakika dolduğunda topla oynama oranlarında F.Bahçe yüzde 82 ile çok üstündü ama en net gol pozisyonunu kaçıran Rodrigues ile oluyor, A.Gücü savunma arkasına 2 hızlı adamı ile kaçmayı sevince ,13. dakikadaki ikinci kaçışında önce 'ın sonra da Jailson hatasıyla golü de buluyordu. Bu gol, bu sezon, A.Gücü'nün iç sahada ilk 30 dakikada attığı ilk goldü. Avrupa'nın net gol pozisyonu gole çevirmedeki en beceriksiz takımı arkasından Ozan ve 'yla iki pozisyonu daha kaçırıyordu.
Ama Fenerbahçe savunma arkasına atılan her top gol tehlikesi oldu ve 24. dakikada Altay kurtarmasa işler daha zor bir hal alabilirdi.

***

Emre-Tolga değişikliği geldi 2. yarı başında.Dirar sağ öne ,Deniz solbeke geçti.Ama tam 20 dakika boyunca ilk yarıdaki gibi etkisiz bir oyun vardı ,nitekim Emre 65. dakikada sakatlanarak yerini Ferdi'ye bıraktı.
Takımın hırsı kazanma arzusu, yenilgiye isyanı çok çok alt seviyelerdeydi.Isla-Mevlüt hamlesi geldi..
Ama hızlı hücumda Fenerbahçe'ye Michailak'tan pozisyon bulacağını bilen Ankaragücü yine bir hızlı hücumda Rodriguez ile golü buldu.
Devre arasında kurulan bir takım olarak ,çok akıllı oynamanın karşılığını alıyorlardı.
Tolga ısrarı, kötü değişiklikler, kayıba karşı olmayan isyan, A.Gücü'nün doğru analizi ,akıllı oyunu ile,bu sezon gördüğüm en kötü F.Bahçe, A.Gücü'ne hak ettiği bir galibiyet verdi.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 16 Şubat 2020, Pazar
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