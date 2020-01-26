En iyi F.Bahçe

Başakşehirli oyuncuların 5 dakikada yaptığı 3 kartlık faule baba şefkati ile yaklaşan Fırat Aydınus'tu maç başının adamı. Ki aynı şefkati 26. dakikada Topal'dan da esirgemiyordu.

Ön alanda basan F.Bahçe, alışmaya başladığı "Vedat orta, Kruse kafa" formülü ile önce hızlı hücumda Garry şutu ile sonra golü aradı. F.Bahçe önde bastıkça Başakşehir nefes alamadı. Dirar soldan ortalıyor, Garry ceza alanı dışından vuruyor, Tolga 2 kez kötü vuruyor, F.Bahçe her atak versiyonunu deniyordu.

Başakşehir'in 22 dakikada bulduğu tek pozisyon Dirar'ın hatalı geri pasındandı. Altay, Visca'ya geçit vermiyordu. 35'e kadar Başakşehir'in duran top dışında geleceği yoktu. Kruse istekli, Jailson-Serdar çabuk ve çok iyiydi.

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Isla kenardan Tolga'nın kafasına atıyor ama Tolga atamıyordu.

Kornerde Gustavo'yu kaleci engelliyordu. Çok iyi oynadığı, rakibi aciz duruma düşürdüğü 45 dakikada tam 21 orta, 12 şut, 4 korneri vardı ama golü yoktu ev sahibinin.Maçın en kötüsü Aydınus, olmayan penaltıyı çalacağım diye F.Bahçe'nin pozisyonunu da keserek ilk yarının adamı oluyordu.

2. yarı ilk 10 dakika biraz daha dengeli başladı oyun. F.Bahçe çıkarken çok top kaybı yapıyordu, Ozan kötüydü, Garry ise fırsatçı ve 2 pozisyona giren. 62'de Ferdi -Tolga hamlesi geldi. Meyveyi verdi. Maçın en iyisi Kruse driplingle gitti, Vedat stoperi çarşıya götürürken golünü attı. Topal-Aleksiç hamlesi geldi. Gol sonrası pozisyon bulan yine F.Bahçe idi. Seyirci katkısı ile coştular.

Robinho-Mahmut ile riske girdi Okan hoca. Ama F.Bahçe kalesinde daha çok oynanmaya başladı oyun.

Ama kontra silahı vardı Fener'in.

Kruse getirdi, Garry kovaladı ve Vedat'a attırdı. Bu sezonki en iyi F.Bahçe rakibini ezdi, kazandı.