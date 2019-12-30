Ya füze olmasaydı

Önce ilk yarının özetini yazayım; 40 dakika boyunca rakibini kalesine yaklaştırmayan, buna karşın Ozan ile 2 kez net gol pozisyonuna giren F.Bahçe, aynı Beşiktaş maçındaki gibi bir duran toptan, rakibinin kaleyi ilk yarıdan tutan tek şutundan golü yedi.

Gelelim maça...

Zanka dışında Beşiktaş maçı kadrosu idi.

Ancak bu kez ön alanda daha az ısıran bir takım vardı.

Vedat ön alanda çok top kaybediyor. Kruse katkısız, sol kanatta Tolga etkisiz kalıyordu.

Buna karşın İsla ve Deniz kanadı özellikle Deniz ile iyi işliyordu.

Ozan iştahlıydı ve ilk yarıda 2 şut, bir kenar ortasına kafa ,bir de yüzde 100 gol girişimi ile en etkili olandı.

Deniz mükemmel bir frikik golü attı.

Bu F.Bahçe'nin bu sezon deplasmanda ilk 30 dakikada attığı ilk goldü ama Muhammed'in attığı korner golü hem kursaklarında bıraktı, hem de acemiliklerini gösterdi.

H H H

Rize'nin bel bağladığı hızlı hücumlara 40 dakika izin vermediler ama son 5 dakika 2 kenar ortasında önce rakibin gecikmesinden, sonra da Altay'ın hatalı çıkışından sıkıntı yaşadılar.

Rize savunma arkasına İsla koşuları uygulama olarak tuttu ama İsla zamanlama hataları ile harcadı.

65'te Zanka -Emre değişti, Gustavo stopere geçti.

Anlamsızdı değişiklik. Tolga dökülüyordu.

İşler kötü giderken Jailson'un 35 metreden inanılmaz füzesi gol oldu.

Tolga ortaya, Kruse sola geçti.

2-1'i korumaktı amaç ama yanlıştı.

Gerekli olan Garry-Ferdi idi.

Ancak 80'de Kruse-Garry değişti.

Savunmaya çalışan Yanal, savunma arkasına kaçan Aminu'yu Altay'ın durdurmasına seviniyordu.

F.Bahçe'nin en kötü oyuncu ve teknik adam performanslarından birini sergilediği maçta 3 puanı alması yine de başarıdır.