Sivas hak etti – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay Sivas hak etti

hak etti

'nin fizik gücü ve dayanıklılığı en yüksek iki takımının maçıydı. Ancak oyunu hızlı oynama becerisi ve gol pozisyonunu değerlendirme yeteneği çok daha iyi olan 'tı.
İki takım da maç başında birbirlerine baskı yapınca ilk ortaya çıkan basit top kayıpları ve çıkışta kaybedilen toplardı. Oyun ilerledikçe Sivas'ın her iki kanattan ve göbekten F.Bahçe savunma arkasına kaçış senaryoları işlemeye başladı.
F.Bahçe'nin ise klasik "net gol pozisyonu kaçırma" hastalığı depreşti yine. ve Emre'nin süratleri ile İsla ve Dirar baş edemiyordu. Nitekim gol, bir Fernando'nun savunma arkasına kaçışı ile geldi. Emre ve Gustavo hücuma katılamıyor, Kruse çok top eziyor, inanılmaz gol kaçırıyor, adam eksiltme adına sadece Garry çaba gösteriyordu.

***

Sivas'ın golü sonrası orta alan gücü düşünce, oraya gelip top almaya çalışan Vedat olunca, hücumda da kalabalık olamıyorlardı.
Maç rölantide başladı ama bu maç için tercih edilen ve iyi oynayan Ziya'ya Emre'nin attırdığı gol Sivas'a özgüven getirdi.
Ferdi ve Deniz hamleleri geldi.
Kötüler Emre ve Kruse çıktı.
Hücuma daha hızlı çıkmanın ve kalabalıklaşmanın semeresini Deniz'in golünde aldılar. Sivas gömülünce Deniz ile Dirar'ın getirip Vedat'ın vuramadığı pozisyonları da buldular. Son dakika kırmızıları daha da sıkıntı oldu.
Emre'yi kenarda tutmaya, Ozan-Gustavo merkezi yapmaya ve Ferdi'yi ilk 11'e monte etmeye başlamalı. Formu düşen Ersun hoca'ya eksik yazan da bu.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 16 Aralık 2019, Pazartesi
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