1 puan iyidir – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay 1 puan iyidir

1 puan iyidir

Santraforu olmayınca, Alper'i o bölgeye atıp başladı F.Bahçe.
Aslında bol orta sahalı idi takım ama Guilherme'nin 2 stoper arasından sıyrılıp pozisyon bulmasına engel olamadılar.
İlk 20 dakika kaleyi daha çok deneyen ama isabet bulamayan Malatya idi. F.Bahçe topla daha çok oynayandı ama ilk 20 dakikada, Dirar 18, Hasan 7 kez topla buluştu, bu da sol kanadı etkisiz kıldı.
İlk organize atakta, Alper'in pasına Moses iyi vursa, skor değişebilirdi.
Hasan ve Tolga ile sol kanat işlemiyordu. F.Bahçe,savunmada kalesine yakın fazla faul yapınca (21) duran toplarda tehlike yaşadı.
Üstelik savunma arkasına adam kaçırma tehdidi de Jahoviç'le sürdü ama Altay durumu kurtardı.
Son dakikada gelen penaltıyı Emre kötü kullanınca, kaleci Farnolle topu kurtarmakta zorlanmadı. İlk yarının en kötüleri ise hakem 3'lüsü idi.
İlk yarıya iyi başlayan ve bu sene çokça denedikleri, ceza alanı dışından Gustavo'nun şutu ile ilk pozisyonu bulan F.Bahçe, daha sonra Tolga ve Ozan ile de bunu deneyecekti. Cevaplarını ise yine uzak şutlar ile Y.Malatya'da Robin Yalçın ve Bifouma verdi.
Daha iyi oynayan ve rakip sahada kalabalıklaşan F.Bahçe, Dirar'la kenar ortalarını Tolga ve Hasan ile kaçırıyordu da ama sıkıntı, çıkarken top kaybı ve hızlı hücumlara verilemeyen koşu cevapları idi.
Garry Rodrigues-Alper Potuk hamlesi geldi, santrafora geçti. İkinci yarı temposu düşüktü. ise Donald-Guilherme değişikliği ile beraberliği garantiye almaya çalıştı. Bifouma'nın hızı karşısında Zanka çok ağır kaldı.
Fofana-Töre ile biraz hızlanmak istedi Malatya ama son 5 dakika hızlanan ve pozisyonları bulan yine de F.Bahçe idi. 5 büyük lig ve ligimizdeki 116 takım içinde son 15 dakika gol yemeyen F.Bahçe, bu istatistiği yine bozmadı. Bu kadar eksikle, zaten kolay yenilmeyen Malatyaspor'dan, deplasmanda alınan 1 puan iyidir.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 25 Kasım 2019, Pazartesi
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