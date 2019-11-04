Yine kaybetti

Türkiye'de ve Avrupa'nın 6 BÜYÜK LİGİNDE 134 takım içinde, deplasman maçlarında İLK 30 dakika GOLÜ OLMAYAN tek takım F.Bahçe idi.

Oysa ki aynı takım iç sahada aynı dakikalarda 8 atıp, 4 yemişti.

Bu istatistiği doğrularcasına yavaş ve temposuz başladı maça F.Bahçe. İlk 20 dakikada topla % 75 oynamış ama ne isabetli şut, ne korner, ne de orta yapabilmişti.

Kanat bekleri hücuma hiç giremiyor, 25 dakikada Garry 6 ve Moses 3 kez topla buluşabiliyordu. O Moses'ın 26'da direkten dönen şutu tek tehlike idi. Arkasından, Kayseri kaçırıyor, hızlı karşı hücumda ise Garry sert vurup kaleci kurtarıyor, oyun biraz hareketleniyordu.

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F.Bahçe diğer maçlarına oranla daha isteksiz ve yavaştı. Tek şans duran toptu ama 39. dakikadaki duran topta aynı golü 4 kez kaçırmayı başarıyorlardı.

Topla en az buluşan oyuncunun Lung olduğu ama Kayseri'nin tek isabetli şutunun olmadığı ilk yarıyı, son saniyedeki Rodrigues'inki de dahil 3 pozisyon bulmasına rağmen iyi oynamayan F. Bahçe berabere kapıyordu.

İkinci yarıya da iyi başlamadı Fenerbahçe, Hasan Ali'nin ofsayt taktiği yapmaya çalıştığı pozisyonda Umut ile golü buldu Kayseri...

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Bilal-Henrique ve Deniz-Moses hamleleri geldi.

F.Bahçe paniklemeye başladı.

Tolga-Emre ikinci hamle oldu.

73. dakika ise kader dakikası idi. Tam 3 pozisyona girdi ama atamadı F.Bahçe. Ceza alanına yıktılar maçı... 75'te Rodrigues kötü vurdu.

Son hamle Mevlüt-Zanka idi.

Gustavo stopere geçti. Kayseri'nin moral ve direnci iyice arttı.

Ligde 20'nin üzerinde orta yaptığı her maçta puan kaybetmişti F.Bahçe. Kayseri maçında da 30 orta yaptı ve yine kaybetti.

Liderlik şansını da kaybetti. Ama maçın hakkı Kayseri galibiyeti mi derseniz? Onun cevabı da kocaman bir hayır...