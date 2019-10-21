Oyun kötü skor iyi – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay Oyun kötü skor iyi

Oyun kötü skor iyi

maça etkili başladı.
İlk şans denemelerin de ceza sahası dışıdan ve Rodrigues yaptı. Ama ilk 5 dakikadan sonra tempo tüştü. İlk 15 dakikada topa yüzde 76 sahip olsa da rakip ceza sahasında etkili olamadı.
Sakatlıktan yeni çıkmış 2 bek (İsla ve Hasan Ali) ve 1 kanat adamına (Rodrigues) 4 ön libero eklenince hücumda istenilen verimi alamadı.
30 dakika dolduğunda hiçbir yaratıcılığı olmayan bu kadro isabetli 1 şut ve 1 orta yapabilmişti.
Denizli de iyice gömülüyor, ilk 30 dakika boyunca ne şutu, ne de korneri bulunuyordu. Denizlispor'un tek silahı kenar ortalarıydı.
F.Bahçe'de Hasan, Rodrigues ve Emre etkisiz, sağ kenarda oynayan Tolga istekli ama attığı gole kadar verimsizdi. İlk düzgün ortada Vedat Muriç havadan topla buluştu.
Kötü oynarken ilk yarıyı galip bitirmek teselli oldu.
İkinci yarı da temposuz başladı.
Öyle ki Denizlisor ilk kornerini 55'te attı. Rodrigues'in varlığını ise İsla'nın ortasına ve dripling yaptığı ama kötü vurduğu pozisyonlarda anladık.
Sakatlanmasına rağmen oyunda kalan Emre'nin presi ve mükemmel pası ile Muriç'in attığı gol Fenerbahçe'yi rahatlattı.
13 ortanın sadece 1'ine vurabilen Denizlispor'un 14. ortasında gol bulmasının nedeni Altay'ın hatalı çıkışıydı. Fenerbahçe panikledi.
Kenar ortalarına Denizlispor vurmaya başladı. Muriç, Ozan ve Serdar iyiyken, Gustavo da bu yarının kötülerine eklendi. Tolga-Jailson ve Barrow-Sedat değişti. Deniz'in ortasını Rodrigues kaçırdı.
Fenerbahçe milli maç sonraları gibi tehlikeli bir dönemi deplasmanda kazanarak atlattı.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 21 Ekim 2019, Pazartesi
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