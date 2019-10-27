Keyifbahçe

Kanatlardan ve baskılı başladı F.Bahçe. Önce İsla ile sağı denedi olmadı, sonra soldan Garry getirdi, Vedat'ın vuruşu Ertuğrul ve direğe takıldı.

Bu maça kadar ceza alanı dışından şut ile golü olmayan F.Bahçe, yine bu maça kadar ilk 30 dakika içinde gol yemeyen Konya'ya iki istatistiği de yok eden golü 11. dakikada Garry'nin müthiş şutu ile buluyor, bununla yetinmeyip, 13. dakikada Moses'ın getirdiği topta Zanka ile 2'yi buluyordu. Ama Skubic'in ortasında Serdar'ın kendi kalesine attığı gol, sihiri 1 dakika sonra bozuyordu.

16 dakikada 3 gol, 1 direkten dönen topun tümü F.Bahçe üretimi idi ve müthiş bir başlangıçtı, yetmedi, ilk yarının en iyisi Garry getirdi, Ozan attı. Kanadı, 'kanat adamı' ile oynayınca, Türkiye'nin ilk 30 dakikada 'en çok gol atan' takımı F.Bahçe coştu.

Bundan önce 8 karşılaşmada, ilk 30 dakiklarda 5 golü vardı.

Konya'ya bir maçta 3 gol attı.

2. yarıya Shengelia ile başladı, Ali Turan'ı dışarı aldı Kocaman.

Jevtoviç stopere geçti. F.Bahçe geri çekildi. 57'ye kadar pozisyon vermedi ama o dakikada Altay, 8 hafta boyu ceza alanı dışından şut ile neden gol yemediğini ispatlarcasına başarılı idi.

H H H

60'ta Tolga-Emre değişti. Emre'ye müthiş bir tezahürat vardı. Çok iyi oynayan Serdar sakatlandı, Sadık ile değişti. 2. yarının ilk 30 dakikası tempo düşüktü, F.Bahçe de bunu isteyendi. Fazla kontra şansı da bulamadı. Ama o uyuşuk dakikalarda Gustavo'nun kendi presi ile kapıp attığı gol, bu maça kadar ceza alanı dışından şut ile golü olmayan takımın, bir maçta bu tarzda 3. golü bulmasını da sağlıyordu.

'Yetmedi' dedi Vedat, ceza sahası dışından inanılmaz vurdu, böylece 4. şut, 5. takım golünü de attı. İlk 8 hafta sadece 8 gol yemiş Konya'ya, 82 dakikada 5 gol atmak, Ersun Yanal'ın ve sahada müthiş bir kondisyonla savaşan takımın İMECE başarısıdır. F.Bahçe keyif veriyor.