Duran top maçı

Perşembe akşamı, A Spor'da Fufbolmatik programımda F.Bahçe'nin K.Paşa maçında penaltı kazanacağını söylemiştim. Hızlı atakta Ozan'la penaltı kazanıp ,Vedat ile gole çevirdi F.Bahçe. Ayrıca,ilk 30 dakikalarda, iç sahaların 8 golle en çok gol atanıydı. 9. golü de K.Paşa'ya atmış oldu. İlk 15 dakika topla % 72 oynayan F.Bahçe idi ama penaltı dışında, 14. dakikaya kadar pozisyonu yoktu. 2 hızlı hücum dışı, gol girişimi duran topta oluyor, Vedat'ın kafası gol getirmiyordu. K.Paşa'nın ise 33 dakikada kaleyi tutan tek şutu yoktu. F.Bahçe savunma arkasına atılan pasta Koita vuruşunu Altay, kornerde yine Koita'yı Zanka engelliyordu. Ama, oyunu soğutmaya çalışmanın bedelini de, iki pasla gelişen Kasımpaşa atağında golü yiyordu. Duran top dışında üretemeyen F.Bahçe, korner atarken kazandığı penaltıyı Vedat ile gole çeviriyordu. İkinci yarı tempoyu iyice düşüren F.Bahçe'nin, attığı korner sonrası yediği hızlı hücumla Yusuf'a pozisyon vermesi ilk 10 dakikanın tek tehlikesiydi. Kornerde Paşa 2. golü buldu. Serdar kornerden 3-2'yi buldu. 5 golün 4'ü duran toptan idi. Akan oyunda pasör oyuncusu olmayan F.Bahçe ısrarla, 2. yarıda tek tehlikeyi yaratan Tolga ile Ozan-Gustavo'yu oyunda tutuyor, oyuna Tolgay yerine Jailson giriyordu. 2. yarının adamları, Ozan ile Altay'dı. İsla da kızardı 73'te. Sadiku-Pektemek değişikliği ile girdi Kemal hoca. Ligin "son 15 dakikada gol yemeyen tek takımı "F.Bahçe idi. Son dakika kontralarını da atamadılar ama, kötü oynadıkları maçı kazandılar, önemli olan da 3 puandı.