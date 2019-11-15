Sıkıysa selam durmayın – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay Sıkıysa selam durmayın

Sıkıysa selam durmayın

Bundan önceki 8 maçta, turnuvada maç başına ortalama 13 faul yapan takımımızın daha 8 dakikada 4 faul yapması düşündürücüydü. Üstelik, hayatı duran toptan gol üzerine kurulu 'dan, bunların 2'si ceza alanına orta olarak geldi. İyi başlamadık, zaten Okay-Mahmut, 'lı defansif bir orta sahamız vardı. Amaç 1 puandı.
İlk 30 dakikada 'in cılız şutu dışında şutumuz yoktu, korner atmamış, orta da yapamamıştık. Top % 60 ile bizdeydi ve tek şansımız, bizim yarı alanımızda sadece % 41 başarılı pas yüzdesi ile oynayan İzlanda'nın bu beceriksizliği idi. İlk ortamızı ile yapıp, 'ın kafa yerine omuz vurduğu pozisyonda 31. dakikada yaptık. Sahanın iyileri yüne Çağlar ve idi. ve Ozan topla fazla buluşamadı.

***

2. yarıya da temkinli ve temposuz başladık. Topu daha fazla kendimizde tutarak oyunun hızlanmasını önlemeye çalışıyorduk.
Yine tek şutumuz Cengiz'dendi.
Baktık ki sadece Cengiz işe olmayacak, Burak, Hakan ve Ozan da denedi. Duran topta Okay vuramadı. 60'tan sonra daha iyi oynamaya başladık. 80. dakika olduğunda İzlanda'nın da kaleyi tutan şutu yoktu.
81'de Yusuf-Cengiz değişti. İkinci yarının en iyisi Merih 82'de kale çizgisinden çıkarmasa, devamında Mert kurtarmasa neler olurdu? 87'de Kaan -Hakan ile tam bir defans takımı kimliğine döndük.Uzatmada Yusuf'un ortası direkten dönünce ahhh dedik, dönüşünde Umut golü önledi , kaptık gittik Zeki kaçırdı ama tüm bunlar işaret idi final yoluna.
Hadi Avrupa, şimdi bu ülkeye selam durma da görelim.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 15 Kasım 2019, Cuma
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