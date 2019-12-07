Silindirbahçe

Avrupa 5 büyük lig ve ligimizdeki 116 takım içinde "net gol pozisyonunu gole çevirme yüzdesi en düşük" 3 takımdan biri olan F.Bahçe daha 2. dakikada Garry ile net golü kaçırdı.

Ön alanda basıyor, G.Birliği'ni çıkarmak istemiyorlardı ama ilk hızlı atakta Sio ile golü buldu G.Birliği.

Arkadan Garry yüzde 100 golü yine kaçırdı. Ardından doymadılar,İsla getirdi önce Vedat sonra Rodrigues kaçırdı.

F.Bahçe ilk 20 dakika hücumda çok istekliydi ve fırsatlar buldu. Kalesine G.Birliği'ni getirmedi ve hakkını 22'de İsla'nın Vedat'ın kafasına bıraktığı topla da aldı. Daha da vites arttırdı takım. Gustavo'nun ceza alanı dışından şutu ile 2. golü de buldular.

Bu sezon 5. kez ceza alanı dışından gol attılar.

Emre ile bile kaçırmaya devam ediyorlardı. Hızlı hücum ile pozisyon bulabilme ise teselli oldu. Fenerbahçe o kadar istekliydi ki, maçın adamı Vedat'ın müthiş presi ile 3. gol de geldi. Ligde 90 dakika şut ortalaması 17 olan takım, daha ilk 32 dakikada 10 şuta ulaştı. Ceza alanına maç boyu 26 kez girerken, sadece ilk 45 dakikada 20'ye ulaştı. İlk yarıyı haklı galibiyet ile kapattılar.

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Sakatlanan Serdar'ın yerine Ferdi girdi. Gustavo stopere geçti.

Tempoyu düşürdü takım. Emre- Jailson değişti. Bu temposuzlukta bile Vedat, Kruse'ye şahane ara pası attı ama maçın tek aksayanı Alman güçsüzdü. Yanal'ın prensi olmaya başlayan Ferdi'nin mükemmel şutu 4'ü getiriyordu. Vedat riske girmemek için çıktı, Tolgay girdi. G.Birliği yine de pes etmedi ve Stancu bu sezon F.Bahçe'nin ceza alanı dışından yediği 2. golü attı.

İstanbulapor maçında 120 kilometre mesafe kat eden takımın fizik gücü belirgin artmış durumda. Bu Ersun Yanal'ın başarısı. Ayrıca oyundan keyif alan futbolcular ve müthiş destek seyirci faktörü de önemli. Sıra bunları deplasmanda da yapmakta.