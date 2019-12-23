Kadıköy farkı

İlk 30 dakika deplasmanda SIFIR gol atmasına rağmen, içerde 10 golü olan Fenerbahçe, bunu yaratan tavrına uygun ön alanda baskı ile başladı.

Beşiktaş'ın kozu ise savunma arkasına atılacak paslardı ama Yanal, Zanka yerine Jailson ve Emre yerine Ozan ile başlayarak hem dinamizmi hem çabukluğu artırarak doğru iş yapmıştı.

Lens iyi, Gökhan kötüydü.

Atiba yine her yere yetişiyordu.

Ama yine de baskı yiyince çıkamayan ve sadece kornerlere bel bağlayan bir Beşiktaş vardı.

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Maç başı ortalarda isabet bulamayan Fenerbahçe, o ortalardan birinde bulduğu penaltı ile öne geçti. Ardından Kruse,Vedat'ı ,Vedat ise golü kaçırdı.Ama sıkıntısı çıkarken yapılan top kayıplarıydı. Buna rağmen kendi 3 oyuncusunun baskısı ile kazandığı topta Ozan harika bir şutla golleri ikiledi.Gol sonrası da Beşiktaş'ın tehdit etmeyen baskısı vardı ama kaleyi tutan ilk ve tek Beşiktaş şutu duran topta Atiba ile golü getirdi.2. yarı Diaby-Ljajic değişikliği ile başladı. Baskılı başlayan ve Jailson'un hatası ile pozisyon bulan Beşiktaş idi ama kaleci Altay Burak'a kritik müdahalesi ile golü önledi. Dönüm anıydı. Karşılığı Vedat ile geldi.

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55. dakika sonrası Fenerbahçe sazı eline aldı. 3. gol gerçek bir takım oyunuydu Deniz, İsla ve Vedat başroldeydi.Maç önü A SPOR'da "Fenerbahçe ilk 30 dakikada gol bulur, ikinci yarı başında da atar, Ozan ve Atiba atar, karşılıklı gol olur, Fenerbahçe kazanır" yorumu yapmıştım.Fenerbahçe iç sahada beni yanıltmıyor, hak ederkek kazandı.Ersun hoca da, takımı da tebriği hak etti.