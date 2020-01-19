Kanat olunca

Elindeki bütün ön liberolarla takım kurmaya devam etmeye karar vermişti Yanal. Buna rağmen 8. dakikada Altay kurtarıyordu ilk tehlikeyi.

Anahtar pas sorumluluğunu üstlenen Emre'nin çarpraza uzun pasları hücum silahı idi başta ama Ozan ve Tolga ofsaytı unutunca işe yaramıyordu. Emre bu kez de araya kaçırmayı denedi, Dirar kaçırdı Maçın ilk çeyreği dolduğunda F.Bahçe'nin, orta, korner ve isabetli şut hanelerinde sıfır yazıyordu. İlk 30 dakika dolduğunda ise Vedat ile Altay'ın topla buluşma sayıları eşitti.

Rakamlar çok şey ifade ediyordu.

İlk yarıda Kruse ve Ozan etkisiz, Tolga başarısızdı. İsla ve Dirar da kenarları kullanamıyordu. Tek çare duran toptu ama 40. dakikada Serdar onu da kaçırıyordu. Tüm kör oyuna rağmen son dakikada Muriç savunma arkasına atılan topta golü bulsa başka bir senaryo olabilirdi.

* * *

2. yarıya Tolga-Garry değişikliği ile başladı Yanal. Takım gerçek kanadı buldu ve canlandı. O Garry, iyi kaçtı ama boş kaleye atamadı, direğe vurdu, dönüşte Vedat'ın golü de ofsayttı. Ama F.Bahçe daha baskılı ve etkili idi.

Herkes her role soyunmaya başladı. Öyle ki Vedat ortalıyor, Kruse kafayla nefis atıyordu.

Gol sonrası dakikalar tehlikelidir lafı Kayode'nin pozisyonunu Altay'ın çıkardığı anda vücut buluyordu.

G.Antep, Kenan-Muhammed değişikliği hamlesi yaptı. Maçın en iyi ikilisi Altay, Vedat'tan Vedat'ın indirdiği topta Garry, ardından Twumasi'nin şutunda Kayode kaçırıyor, adeta ilk yarı pozisyonsuzluğunun öçlerini alıyorlardı. Yetmiyor Twumasi savunma arkasına kaçıyor ama golü de kaçırıyordu. Maç Rus rületine döndü, Kruse de karşı karşıya atamadı. G.Antep ortaları tehlikeli olmaya başladı. Ozan ve Emre düşmüştü. Kart gören Vedat'ın Başakşehir maçında cezalı duruma düşmesi söz konusu idi.

* * *

Kruse -Deniz değişti. Son dakikada Vedat ikinciyi attı.

Sonra da kendini attırarak cezayı Kayseri maçında çekmeyi sağladı.

Ben bu tür kaçışları sevmem, açık açık da yazarım.