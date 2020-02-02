Uğurcan, Palabıyık ve beceriksizlik

İç saha maçlarında ilk 30 dakika hiç gol yememiş ve de ligin ilk golü atma yüzdesi en yüksek takımına, daha 1. dakikada gol atarak başlamak büyük avantajdı. Trabzonlu oyuncular yakın temas ile savunma yapamıyor, bu da F.Bahçe'ye rahat oynama şansı veriyordu. Ama bu oyunda bile çıkarken yapılan top kaybı çok fazla idi F.Bahçe'nin.

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Topu oynayan F.Bahçe ama işi bitiren Trabzon oldu. Ekuban'ın ara pasında 3 defans adamının arasından vuran ve golü atan Sörloth, sadece o pozisyonda değil, birçok pozisyonda savunmacılara üstünlük sağlıyor, 42. dakikada da kenar ortasını direğe nişanlayıp, Trabzonspor'un gol dışında tek pozisyonunu buluyordu.

Arada, olmayan ama verilen kornerden dönen topu, birçok kez yaptığı gibi kaptıran F.Bahçe, o top dönüşünde Novak'tan gol yiyordu.

Gol sonrası ise F.Bahçe, Trabzon'u bunalttı. Ama gol pozisyonu öncesi tercih hataları çoktu. Yine de ara pası denedi, Vedat kaçırdı, aynı Vedat ve üstüne Tolga karşı karşıya Uğurcan'ı geçemedi.

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İlk yarının farkı Uğurcan olunca Trabzospor sevinendi.

İkinci devrede benim gördüğüm en ezici maçlardan biriydi.

F.Bahçe rakibin yarı alanından çıkmadı. En az 5 net gol pozisyonu kaçırdı. Kruse, Vedat 2 şer tane karşı karşıya golü atamadı. Uğurcan yine müthiş idi. Deniz ve Ferdi hamleleri de gol atmaya yaramadı.

Vedat'ın attığı golde kaleciye faul yoktu ama autu korner veren Palabıyık, bu açık golü de yedi.

Trabzon sadece skoru korumaya yönelik oyununun karşılığını şansı ve kalecisi sayesinde aldı.

F.Bahçeliler için sadece gol beceriksizliği anlamında üzünülebilir ama rakibi hem de deplasmanda yıpratma konusunda pozitif şeyler söylenebilir.

Ancak gol beceriksizliğinin de başa bela açtığı bir maçtı.