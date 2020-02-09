F.Bahçe kötü hakem çok kötü

Bugüne kadar alışmadığı bir ön alan presi yiyerek başladı F.Bahçe. Alanya biliyordu ki, ilk 30 dakikada evinde F.Bahçe çok golcü bir takımdı. Ön alanda bastı ve F.Bahçe'yi çıkarken top kaybına zorladı. Ozan, Tolga, Jailson ve Serdar o hataları yaptılar da. O çıkış hatalarının birinde Altay kurtarmasa maçın şekli değişecekti. 15 sonrası kıpırdadılar, Garry getirdi, Vedat kaçırdı. Ama saman alevi gibiydi.

Garry ve Tolga adam eksiltemiyor, Dirar ve İsla bindirme yapamıyordu.

Yakın mesafeden ele gelen topa penaltı geldi. Altay kurtardı, Kruse erken girdiği için tekrarlandı, Cisse attı. Arkasından F.Bahçe baskı kurdu ama duran top dışında pozisyonu yoktu. F.Bahçe ilk kez ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitiriyordu.

Deniz-Tolga, Ceyhun-Salih değişiklikleri ile başladı 2. yarı.

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Adam eksiltemeyen F.Bahçe'de başka hücum silahları ortaya çıktı kısa bir süre; ince ara pas devreye girdi, Deniz'in ortasında Rodriguez penaltıyı kazandı, Kruse attı.Savunma arkasına pas devreye girdi, Vedat kaçırdı. Kenar ortası devreye girdi, Deniz kaçırdı... F.Bahçe bir süre açıldı. Ama golleri kaçırınca bir kontra da Djalma, Jailson'dan penaltıyı aldı. Direk kurtardı. Garry kahretti taraftarı. Vedat kötüydü, Ozan yoktu.Alanya çok çabuktu.Her yerde pres yapıyordu. Yorulan Efecan, Pektemek'le değişti. Ferdi- Dirar değişince, Deniz sol beke geldi.Ferdi son çizgiye inip pozisyon da buldurdu. Son dakikalarda F.Bahçe'nin açık penaltısı yendi, ilk yarıda da yenmişti.Bu maçta kaybın 3 nedeni vardı:1-Alanya gerçekten iyi oynadı.2-F.Bahçe kötü oynadı.3-Hakemler, çifte standart uyguladı.İki net penaltıyı vermediler.