İsyan etmiyorlar

Aslan parçası evlatlarımızın, şehitlerimizin varlığında çok şey anlamını yitiriyordu. Tüm takımlar da buna hassasiyet göstererek çıktılar maçlara.

İlk 15 dakika düşük tempolu idi ama önce Mehmet Ekici ile F.Bahçe kaçırdı. Sonra bir Fenerbahçe klasiği haline gelen "savunma arkasına atılan topta" Dirar düştü, Amilton'un pozisyonunda "karşı karşıya pozisyonların en başarılı ismi" Altay gole izin vermedi.

Ekici'nin savunmaya destek eksikliği, Amilton'u Dirar'ı "Kolay geçilen adam" yapıyordu. Sol çizgide başlayan Kruse'nin etkisizliği vardı tüm maç boyu.

Buna karşın Podolski ve Amilton ile iki kenarda da hareketli idi Antalya. İlk yarının istekli adamı, hücum arkası oynayan Ozan'ın mükemmel pasında Vedat ile golü buldu F.Bahçe. Gustavo biraz fark ettiriyor, partneri Jailson idare ediyordu ilk yarıda.

F.Bahçe 13. deplasmanında 2. kez ilk yarıyı önde kapatabiliyordu.

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İkinci yarıda Podolski şov başladı. Önce Dirar'ın rakip sahada kaptırdığı topla geldi, Dirar'ın kanadından Podolski'nin şahane pasıyla, Amilton kafasından golle buluştu.

Ardından serbest vuruşta zeki pasla maçın iyisi Hakan'ın şahane golüne katkı verdi.

Dirar-Zajc değişti. Ozan sağ beke geçti. Ama goller sonrası 15 dakikadaki tek tehlike, Hasan Ali'nin ortasına Vedat'ın kafası oluyordu.

Antalya iyice yaslandı. Falette kötü uzun toplar atıyor, Ekici yoruluyordu. Hasan Ali-Ferdi, Ozan- Mevlüt ile risk aldı F.Bahçe ama garip olanı dakika 86 ve 88'di.

Ama 5 dakikalığına alınan! Ferdi attırıyordu uzatmada Zajc'a...

Öne geçtiği 13 maçtaki 39 puanın 13'ünü kaybeden F.Bahçe'de gelecek sezonun planlaması acilen yapılmalı. Kupa dışında fazla amaçları kalmadığına göre, tüm konsantrasyonları oraya olmalı.

Çünkü takımın ruhu da azalmış gözüküyor, skora direnmiyor, isyan etmiyorlar.