Hep aynı film

Trabzonspor, büyük bir ön alan baskısı ile maça başladı. F.Bahçe'yi çıkartmıyorlardı. 3. dakikada dönen topa Sosa vurdu, Altay çıkardı. Sonra Sosa-Falette'yi sakatladı. Hayatımda gördüğüm en kötü hakemlerden biri olan Uğurlu, kart bile göstermedi. Tolgay girdi, Gustavo stopere geçti. 15 dakika sonra sağlanan dengenin ilk etkisi, Tolgay'ın kaleyi tutmayan şutu idi. 25. dakika olduğunda iki takımın da sadece 1'er şutu vardı. Şut dengesini Ozan bozdu ama çok uzaktan denemeler yaptı. Gustavo'nun markajında Sörloth etkisiz kaldı. Nwakaeme'nin önünü İsla ve Tolga iyi kapattı. Alan savunmasını iyi yapan F.Bahçe, Trabzon'u kalesine yaklaştırmadı. Gustavo kusursuz oynadı. Sosa, hakemin büyük toleransı ile en az 3 kez hak etmesine rağmen, kartsız devam etti. F.Bahçe, ilk yarının sonlarında üstünlüğü ele aldı. 5 oyuncu farklı mevkilerde idi ama F.Bahçe ilk yarıda daha iyi oynayan taraftı.

***

Tolga'nın 2. yarının başındaki gereksiz geri pas sevdasına, Jailson ıskası da eklenince Sörloth şok golü ağlara gönderdi. Sonra da Guilherme ile ikinci pozisyonu buldu. Kruse çok kötü oynadı. Kanat adamı olmadan, kanat oyunu oynamanın sıkıntısı, kenardan ceza alanına atılan her topta belli oldu. Ekuban'ın kenardan tek çalımla bütün takımı çalımlayıp, Novak'a attırdığı golde; kanat adamı nasıl olur dersi yanında, savunma nasıl yapılmaz öğretisi de vardı. Tolga-Kruse çıktı, Ferdi-Zajc girdi. Abdülkadir-Ekuban karşı hamlesi geldi. F.Bahçe doğru kadroyu bulunca hızlandı ve İsla ile pozisyona girdi. Ozan vurdu, Erce çıkardı. F.Bahçe boğuyordu ve Ekici'nin ortasında Muriqi ile hak ettiği golü buldu. Galibiyeti bile elde edebilecek pozisyonları da kaçırdı. Klasik bir TS-FB filmi oluyordu. F.Bahçe oynuyor, yine kaçırıyor, rakibe gol armağan ediyor, şansı ve gol becerili oyuncuları sayesinde yine Trabzon kazanıyordu