Sonu heyecanlıydı

İlk 25 dakika dolduğunda F.Bahçe'nin topla en az buluşan 2 oyuncusu Garry (6) ve Deniz (8) idi.

Yani 2 kenar adamı sıfır etki ile oynuyor, dolayısı ile Vedat da besinsiz kalıyordu. Sonucunu da ilk 30 dakikada tek bir isabetli şut atamadan görüyordu F.Bahçe.

2 kanat beki de hücuma katkısı olmayınca tatsız tuzsuz bir 30 dakika izliyorduk.Malatya'da farklı değildi,onlar da kaleyi bulamamışlardı. Jailson'dan faulle karışık çalına pozisyonda,Altay'ın mükemmel çıkarak Umut'u engellemesi,F.Bahçe'nin " ilk pozisyonda golü yeme" istatistiğini bu maçlık yok ediyordu.Oysa ki,Jailson atopere,Gustavo orta sahaya gelse,oyunun hücum yönü daha iyi olabilirdi.

İlk yarıda F.Bahçe adına tek olumlu hareket uzatmalarda Garry'nin şutu idi. Ekici ve Ozan'ın da hiç katkısı olmayınca , rakip ceza sahasında sadece 8 defa buluşabilen F.Bahçe'de beraberlik garipsenmiyordu.

H H H

2. yarıya iyi başlayan F.Bahçe oldu ama Robin'in 50 metrelik sprintinde onu engelleyebilecek gücü bulamadı,ardından,pas ile gelen Malatya'yı da zor engelledi 2 dakika F.Bahçe için kabus olabilirdi.Ardından Gölhan'ın hızlı atağında Umut direğe takıldı.Bu F.Bahçe lehine mucize pozisyonlardı.Altay yine kurtarandı.

Malatya ise baskıyı arttıran.Emre- Jailson müdahalesi geldi, 62'de.Emre de Töre'nin atılmasına neden oldu.

Ama kart bana göre yanlıştı.

F.Bahçe baskıyı arttırdı ve H.Ali'nin ortası Vedat'ın kafası ile golü buldu.

Donald ce Fofana hamlesi geldi.

Verkaç silahını kullanmaya başladılar, Garry ile direği geçemediler-Ekici- Tolgay değişti.

Duran toptan Malatya beraberliği buldu. Rakibin duran toptan etkili olduğunu bilmeden yapılan faul, 2. duran totan golü de yedirdi.

Malatya'nın sonradan giren 2. oyucusu golleriatarken, 3. sü de asist yapıyordu.

Ama Ozan ise maçın son sözünü 2 gol birden atarak söylüyordu.