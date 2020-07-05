Altay kurtardı

Önde baskı ile başladı, Gustavo'nun varlığı ile farkı hissettirdi ve Vedat'ın pasında Deniz Türüç ile 30. saniyede buldu ilk pozisyonu F.Bahçe. İstekli başladılar, öyle ki Serdar 35 metreden vuruyor, 3 dakikada 2 isabetli şuta ulaşıyordu.

İlk Göztepe kenar atağında ise Wilczek'in vuruşunu bu kez Altay çıkarıyor ve maç şahane başlıyordu.

Müthiş başlangıçta, savunma arkasına Deniz kaçıp, Vedat'la buluşturuyor ama Beto bunu da kurtarıyordu. F.Bahçe, en iyi başladığı 20 dakikalardan birini oynuyordu. Serdar sakatlandı, Napoleoni girdi. O ana kadar maçın iyilerinden Falette'nin ara pasında Hasan Ali ortasını Ferdi gole çevirdi.

Duran toplarda da etkili idi takım.

Vedat'ın pasında Ferdi bu sezon 18. kez direğe takılıyordu F.Bahçe adına.

Ama, savunmadan hızlı çıkmayı da becerince Ferdi, yeteneği ve mükemmel şutu ilk yarıda 2. golü de attırıyordu.

En iyi ilk 45 dakikalarından birini, ligde bu maça kadar yüzde 30 ile oynadığı isabetli şut oranını, yüzde 72'ye çıkararak oynuyordu.

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İkinci yarıya düşük tempoda başladı F.Bahçe, bu da Göztepe'nin daha fazla öne çıkmasına neden oldu ilk 15 dakikada. Müdahale geldi Tolgay ile Dirar çıktı, Emre-Zajc girdi.

Ancak kanat ortaları Göztepe adına tehlike olurken, 17 ortadan sadece 4'üne vurabiliyordu F.Bahçe.

Napoeloni'nin pası ile Soner'in mükemmel şutu skoru 2-1'e getirdi. Ozan-Murat değişti ama Göztepe'nin üstünlüğü değişmedi.

Ferdi-Jailson hamlesi geldi.

Karşılığı Tripic-Castro oldu.

87. dakikada Altay'ın kurtarışı belki de maçın kader anıydı. 2. yarı ayakta kalan tek adam Vedat'tı. 90+3'te Serdar atıldı. Altay son saniyede yine mükemmel kurtardı. Takımını ipten aldı. Maçın adamı oldu.

İki yarısı siyah ve beyaz olan maçı Fenerbahçe kazandı.