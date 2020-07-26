İşi çok

Rize açısından önemli maça, F.Bahçe kart ve cezalı eksikleri dışında çıkarabileceği en tecrübeli kadro ile çıktı. Ama yavan bir 20 dakika ile başladı oyun. 20 dakika boyunca F.Bahçe'nin tek şutu Ferdi'den, Rize'nin tek atağı ise, Emre'den kaptıkları topta, hızlı hücum sonucu Boldrin'den geliyordu. Ferdi dışında dikine oynayanı, pozisyon arayanı yoktu. Skoda'nın 28'deki denemesi Harun'un üzerineydi. İlk 30 dakikada topla en az buluşan Allahyar (7) olması önemli bir veriydi. İyi oynayan Rize'ydi. Duran topta Skoda ile direğe takıldılar. Devreye Emre girdi, baskıyla top kazandı, penaltıyı mükemmel geçişle aldı ve golü attı.

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F.Bahçe savunma arkasına atılan her top tehlikeliydi. Bunlardan ilkini Harun kurtardı, kenar ortasını Skoda kaçırdı. İlk yarıdaki oyunla mağlubiyet Rize'nin hakkı değildi. 2. yarı daha baskılı başladı F.Bahçe ama hızlı hücumda Falette ayakta kalacağına yatarak müdahale edince Skoda, Boldrin pasıyla golü attı. 60. dakikaya kadar maçın en az buluşanı Rodrigues ceza alanı dışından bu sezon 13. golü bulduruyordu. Emre belki de son maçından çıkarken kaptanlığın Ömer'e geçmesi de ayrı bir güzellik oluyordu.

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Son 15 dakika Nasuh ve Muhammet ile iyice gençleşti F.Bahçe... Bu sezon birçok parametrede en ön sırada olan takım, pozisyonu gole çevirme başarısında yüzde 12'lerde kalınca, topu içeri atmayı başaramayınca, kötü bir sezon geçiriyordu. Seneye de yapılacak çok işi kalıyordu.