Yazık oldu

Santrforu Ayew yaparak başladı Yanal ama daha kafasındakini uygulayamadan, Elif ve Jailson'un rakibi takip etmeme sıkıntısı nedeni ile golü yiyiverdik. İlk 10 dakika yüzde 62 ile bıraktığımız topu, gol sonrası topu ayağımızda tutarak lehimize yüzde 55'lere çıkardık, moralimiz bozulmadı ama Alper topla çok oynayınca ve Moses'ın driplingleri etkili olmayınca, Ayew de yalnız kalınca etkili olamadık. Hücumda çoğalma işini verdiğimiz Eljif de ceza alanına fazla giremedi. Dikine pasları iyi kullanamadık. Onları da etkisiz kıldık aslında hücumlarında. Sonra rahat yaptırdığımız bir kenar ortasında Serdar'a rahat vurdurduğumuz kafa 2. golü yedirince, etkili hücum etmeyi hatırladık. Valencia'da iken bir tanesini hatırladığım muhteşem bir şut golü atan Topal bizi kendimize getirdi, sonra pozisyonlarımız da geldi ama başka gol bulamadık. Harun yine başarılıydı. İlk 45 sonrası bir arada oynamayı daha iyi başarmanın karşılığı skorun bize tur attıracağı bir skor olması idi.

2. yarı başında çok top kaybı yapan Alper Potuk yerine Tolgay ile başladı Yanal. Hemen etkisi görüldü değişikliğin. Top bizde kaldı ve doğru zamanlamalı pas sayısı arttı. Pozisyon vermiyoruz diye seviniyorduk ki çıkarken Ayew'in hatalı pasında sıkıntı yaşadık. Rakip Mak'ı oyuna alıp kontraya bel bağladı. İlginç ve güzel olanı F.Bahçe'nin özgüveniydi. Hasan Aliİsmail değişikliği de doğruydu. Böyle bir anda büyük hata olmadıkça gol yemezdik ama o hatayı yaptık. Moses topla çıkarken kaptırdı, Dyzuna'nın ara pasında Mehmet Topal ayağındaki topu kaçırdı ve Serdar'dan 3. golü yedik. Jailson-Slimani değişti. Skrtel de santrfora gitti ama olmadı. Yine de F.Bahçe olumlu sinyaller verdi