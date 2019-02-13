Umutlar sürüyor

18-29. dakika arasına baktığımızda, bulduğu gol hariç, net en az 3 pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin, yani 4 golü bulması işten bile değildi.

Karşılaşmada 44. dakikaya kadar, kalemize şutu olmayan Zenit'in, Mehmet Topal'ın gereksiz yere yaptığı penaltıyı atarken düşüncem buydu.

Ama bir taraftan da "Penaltı canavarı Harun kurtarır ve haksız bir ilk yarı sonucunu önler" diye de düşünüyordum. Nitekim öyle de oldu.



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Aslında, çok iyi oynadı ilk yarıyı Fenerbahçe, ön alanda bastı, rakibi çıkartmadı, kendi kalesine getirmeyip, ön alanda müthiş bir baskı kurdu.

Valbuena ve Moses sürekli dikine oynadılar.

Elif, orta alandan hücuma sürpriz giden adam olarak gol kaçırdı.

Özellikle sağ bekteki Şilili İsla, daha az da olsa Hasan Ali Kaldırım sürekli bindirdi.

Skrtel ve Sadık iyice öne çıkıp, takımın boyunu kısalttı.

Jailson ve Mehmet Topal, rakibin orta sahasına üstünlük kurdu.

Slimani de gol atınca, sarılacivertlilerde kötü oynayan kalmadı ilk yarıda...



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İkinci yarıda daha kontrollü başladı takım. 60'dan sonra oyundan düşmeler başlayınca Elif-Ayew değişti.

Kenar ortaları daha fazla kullanmaya başladı Zenit.

Takım yorulunca final paslarındaki başarısızlık oranı arttı.

Alper, Moses ile değişti.

Bu skor bence iyi bir skor, umutlar devam ediyor.