Yanal etkisi ve transfer

Kamikaze'den hallice bir kadro ile çıktı maça Ersun hoca. 'Ya atar yakarım, ya da kontra yer yanarım' kadrosu idi. Daha ilk atakta Ekici ile golü bulunca oyun baştan yazılıverdi. Kısa verkaçlarla ve hızlı oyunla, pozisyonlar geldi. Ekici gibi topla iyi oynayanların varlığı da Malatya'yı maçın başında faule zorluyordu.

Sonra nabzı düşürmek için tempoyu düşürdü F.Bahçe. Benzia, bu yapıda daha çok koşuyor ama final pası ve şutlarda çok kötü işler yapıyordu. Üstelik gol öncesi topu kaptıran da oydu. Ligin kornerden en çok gol yiyen takımı olmanın acısını, korner karşılamadaki en kötü stoper Roman'ın üstünden Mina'nın vurduğu kafa ile çekiyorlardı. Ama frikiklerin efendisi ve bu maçın kaleyi en çok düşünen adamı Ekici, muhteşem bir gol ile şoku kolay atlattırıyordu.

Maçın ilk yarısının adamı Ekici'nin muhteşem pasında, ardından da İsla'nın ortasında, toplam 2 pozisyonda Soldado atsa çok rahatlayacaklardı. Takımı yakan Roman'ın üstünden bir kez daha vurulan kafanın pası, rakibin stoperinden sonra ön liberosundan da gol yeme ile sonuçlanınca, ilk yarı F.Bahçe'nin hak etmediği skorla bitti.

2. yarıya iyi başladı ama penaltıyı da kaçırdı Ekici ile evsahibi. BenziaMoses hamlesi geldi. Dirar ön liberoya geçti. F.Bahçe'nin Yanal dönemindeki fizik açıdan en iyi 2. yarısı idi yine de oyun.

Malatya Ömer ve Aleksiç'i dışarı alarak karşılık verdi. Elmas ve Valbuena, son hamlelerdi. Kornerleri iyi kullanamayan takımın 3. golü Sadık'ın zorlaması ve Mehmet Topal ile geldi. F.Bahçe, 1 santrfor, 1 kanat, Ekici tarzı bir orta saha ve stoper ile tamamen farklı hale gelir. Yanal'ın etkisi ise görülmeye başladı artık. Dirar ve Sadık, Moses'in katkısı iyiydi. Çok önemli bir 3 puandı.