Ne kadar ekmek!

4-4-1-1 gibi başladı F.Bahçe, Soldado arkasına Ekici'yi koyarak. İlk 10 dakika ön alanda pres yapan takım Bursa idi. Korner ve duran topları Antalya kampında çok çalışan Fenerbahçe'nin ilk tehlikesi de Soldado'dan, kornerle geldi. Sonra Dirar ile sağ kanadı daha çok kullanmaya başladılar. Üst üste kazanılan kornerlerden sonuç alamadılar.

Sağ kanadı kullanırken eksik olan şey, doğru zamanlamalı orta ve ceza alanında kalabalıklaşamama idi ama onu becerdiklerinde Soldado ile mükemmel bir gol buldular. 30 dakika geçtiğinde Fenerbahçe % 60 topla oynayan, Bursa ise kaleyi bir kez bile bulamayandı. İyiler, topu iyi saklayan Soldado, sağ kanadı iyi kullanan İsla ve Dirar'dı. En dikkat çeken özellik ise, önde baskıdan vaz geçen, daha kontrollü ve yavaş bir baskı uygulayan bir Fenerbahçe izlememizdi. İlk yarının son 15 dakikası topla oynamayı dengeledi Bursa. Soldado ilk yarıdaki 3 pozisyona da giren ilk yarının en iyisi adamdı.

Yusuf ve Lima ile başlamanın etkisini daha ilk ortada, Umut'un kafası ile gördü Bursa. 2. yarı baskıyı yiyince Valbuena-Mehmet Ekici değişikliği hamlesi geldi Yanal'dan. Fenerbahçe çok baskı yedi. Çıkamadılar. Kenar ortaları da, duran toplarda Bursa tehlikesi olarak geldi. Sakho hamlesini ekledi Samet Aybaba. % 65 ile oynayan Bursa'nın ezici üstünlüğü, Frey-Soldado değişikliği getirdi. Korner attığı pozisyon dönüşünde Volkan'ın hatasını önce H. Ali kurtarmasa, sonra Umut kaçırmasa, ardından Barışın ortasını Yusuf atsa, başka şeyler konuşuluyor olabilirdi. F.Bahçe'nin arada yaptığı tek şey Valbuena frikiği oldu. Bu baskıda en iyi adam Skrtel idi. Valbuena'nın katkısı olmadı. Bu kadar ateşe kar dayanmazdı ve Bursa golü, tartışmalı bir pozisyon sonrası attı. 2. yarı tam anlamıyla F.Bahçe'yi dağıttı Bursa, gerek kaliteli adam eksikliği, gerek sistemi Yanal'ın değiştirmemesi bu sonucu Fenerbahçe için yine de avantajlı kıldı. 4