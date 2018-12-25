Radikal değilsen yanarsın

İlk kez bir arada oynayacak rakip stoperlerin arasına bol pas attırır Ersun hoca diye yazdım Twitter'da maç başlamadan.

Daha 30.saniyede Benzia arapas yaptı, Soldado kaçırdı.

Yine biraz önde basıyorlardı ama Erzurum maçına oranla çok daha ekonomiktiler. Zaten, Antalya topu karşılarken 11 adamını da kendi sahasına çekiyordu. Bu kadar yaslanan takıma uzun pas ile pozisyon arama yanlışlığına Topal ve Skrtel ile düştü bir ara F.Bahçe. İlk 45 dakika temposuz ve heyecansız geçti. Chico'nun talihsiz sakatlığı sonucu, genç Harun girince Antalya'nın işi daha da zorlaştı. Tamamen kendi alanlarına gömüldüler. Bu sıkı savunmaya karşı da F.Bahçe ne ara pas, ne şut, ne de orta denemeyince, sıkıcı bir maç izler olduk. Ekici dışında çabalayan yoktu. Benzia ve Ayew çok etkisizdi.

Antalya'nın disiplinli alan savunması karşısında çaresizdiler.



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2. yarıya biraz daha iyi başladı F.Bahçe ama o iyiliği sağlayan da, Ekici'nin akan oyunda ve duran toptan attığı şutlardı. Arada Ayew ve Benzia da, birer kötü şutla eşlik ettiler. Soldado-Slimani değişti.Ekici şahane pas attı ama İsla kaçırdı. Roman acemiliğinden ve kazmalığından 2. sarıdan atıldı.Buna rağmen Elif ve duran topta Ayew ile pozisyon buldular. Boffin çok başarılı idi. Antalya da tek pozisyonunu bu arada yakaladı.Bu maçı berabere, ligin ilk yarısını ise kabus ile kapattı F.Bahçe. Şimdi yapılacak net; Aaatıf ve Dirar'a, hatta Volkan'a af. Bir stoper, bir hücuma da dikine pas atabilen 8 numara, bir kanat adamı ve bir santrfor transferi.Peki bunlar için para var mı? Yok diyor iseler, bu takımın ileri gitmesini sadece Ersun Yanal 'dan mucize isteyerek bekleyemezsiniz.

Takım için maddi anlamda her şeyini veren ancak, Comolli tercihinde hata yapan başkan, bu konuda taraftarını üzmez diye düşünüyorum.