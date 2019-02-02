Dirilişbahçe

Gol öncesi dikine pası doğru kullanma becerisi gösteren ve üst üste 10 pas sonrası İsla'nın son çizgiden pası ile golü bulan Fenerbahçe, 40 saniye sonra Ayew ile ikinciyi de kaçırıyordu. Soldado, savunma arkasına kaçıp direği bulmasa, 15 dakikada 3-0 olması işten bile değildi.

Fenerbahçe'de kenarda oynamaya banko hazır artık 4 adam var. Ersun Yanal'ın yüklemelerinin etkisi de bununla birleşince sahadaki 11 ekstra motivasyonla oynuyordu. Sonra bir 15 dakika, yükselen nabzını düşürmek için yavaşlattı tempoyu ev sahibi. Göztepe'ye de duran top dışında pozisyon vermedi. İlk yarı 4 net pozisyonu da kaçırdı Fenerbahçe.

2. yarının başında Jerome atılınca işler kolaylaşır sanıldı. Ama Kemal Özdeş cesur bir kararla orta saha çıkarıp, forvet alınca baskı yedi F.Bahçe. Tolgay ve Moses hamlesi geldi hemen. Ayew ve Benzia çıktı. Sadık'ın sakatlığı Jailson'a yol açtı. Moses'ın ferrari motoru takılmış traktör gidişi de Jailson pası ile golü getirdi. Zor bir süreçti Malatya-Göztepe ikilisi, ancak Fenerbahçe'nin Yanal ile başlayan çıkışı, ilk golü atabilme becerisini de ekleyerek sürüyor.Ben Kayseri maçını da sarı-kırmızı serisine katarak kazanabileceklerini düşünüyorum.

Dikkat edecekleri en önemli konu yüklenmelere bağlı kas sakatlıkları olacaktır. Yeni transferlerin takıma uyum sürecini atlatması da Süper Lig'de de Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertli takımı üst turlara taşıyabilir. Taraftarı da mutlu edebilir.