Soldado atılınca

Isla ve Dirar'lı Fenerbahçe'nin sağ tarafına, Umut ve Kucher ile savunma önlemi almış ve ilk başlarda başarılı da olmuştu Kayseri. Skrtel sakatlığı ile oyuna giren Serdar, tek ön libero Jailson ve önünde Tolgay - Ekici yapısı ile başlayan Fenerbahçe, daha bir "pasla çıkabilir" takım görüntüsündeydi. Çapraza uzun paslarla Tolgay bu işe soyunandı.



Fenerbahçe topla oynamada üstündü ama iyi mücadele eden ve başta Mensah ile çok faul yaparak rakibini bozan Kayseri pozisyon vermiyordu.

Ekici etkisizdi, Ayew, Hasan Ali uyumsuzdu. Mensah ve Şamil'e kart gösteremeyen Ulusoy, Soldado'nun tabanına değil, konuşmasına kırmızı gösterince ilk yarının kötülerinden oldu. Maçın kaderi de değişti.

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Ceza sahasına giremeden, ilk yarı etkili şut atamadan, Kayserispor'un sert ama doğru savunmasına takılan Fenerbahçe için ikinci yarı zor gözüküyordu.



Ekici-Moses değişti 2. yarıya başlarken. Moses'ın mükemmel pasında Jailson'un vuruşunu kaleci kurtarmasa hikaye değişebilirdi.

50 ila 65. dakikalar arası Fenerbahçe yüklendi. Sonra Kayseri üstünlüğü; özellikle Mensah'ın şutları ve çift santrafora dönüşü ile ele aldı.



Tolgay düştü, Frey ile değişti. Ayew düştü, Eljif girdi. Ama Eljif çıkarken kaptırınca, dönen top Kravets'in kafasından gol oldu. Serdar'ın da hatası vardı. Kayserispor, nerdeyse pozisyon bulamadan galip geldi.



Oyuna sonradan giren Frey ve Eljif'in katkısızlığı da Fenerbahçe'ye adeta dert oldu.