Ömür törpüsü

Maç başladı, Fenerbahçe tam 1 dakika topla oynadı ve bir ara pası ile Moses'ı pozisyona soktu. Enteresan olanı, Konya'nın bu sırada ön alanda baskısını pasla kırarak bunu yapabilmişti. İlk 10 dakika topla en çok buluşan Volkan Demirel idi. Çünkü Konya baskısı ile Sadık ve Skrtel geri pası yapıyorlardı.

Hızlı hücum denemelerinde Zajc, sürekli hücumda yer değiştirerek dikkat çekiyor, ilk 10 dakikanın 2 şutundan birini de o atıyordu.

Maçın çalışkanı Jailson'a yapılan penaltıyı çalmayan Aydınus, Skrtel'e veremediği kırmızıyı da eşitliyordu ayrıca...

Bence ağır karar olan Jahovic'in kırmızısı sonrası, ilk yarının en kötüsü Skrtel'in pozisyon hatası, Fofana'nın 60-70 metre top sürüp, attığı şahane golle sonuçlanınca Fenerbahçe şaşırıyordu.



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Slimani yine kafasına çarpan toplarla şaka gibi goller kaçırıyordu. Çok koşan ve ilk yarının en iyisi olan Jailson, Zenit maçındaki formunu devam ettirince, Dirar'ın şahane ortasında takımına nefes aldırıyordu.

Rakip 10 kişi kalınca, defansif ön liberoların ceza alanına daha iştahlı gitmelerinin de sonucu idi bu...

2. yarı ilk 18 dakika etkisiz kalınca, Zajc ile Ayew değişti. Baskıyı arttırdı F.Bahçe. Slimani yine kötüydü ama oyundaki forvet bolluğuna rağmen Yanal onu oyunda tutuyor ama aslında yıpratıyordu.

İkinci yarı 30 dakika tek pozisyon Ayew'in kafası idi, 10 kişiye karşı kötü bir performans idi bu. Yorgunluklara bağlı ilk değişiklik Moses-Alper oldu.

Ama Jailson-Elif değişikliği bana doğru gelmedi. Valbuena'nın ayağına baktı takım ikinci yarı. Alper'in VAR ile iptal edilen golü de doğru karardı.

Gözüken şu ki Fenerbahçe henüz üst üste 2 zorlu maçı oynayacak fizik kapasitede değil, 11 kişilik Konya'ya bu skoru dahi bulamayabilirlerdi.