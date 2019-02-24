Skoru duran toplar belirler

Duran topların sonucu belirleyeceği bir derbi olacak. Beşiktaş ilk golü atarsa Fenerbahçe'nin çöken moralinin üzerine bir oyun planı kuracak. Tolgay Arslan ile orta sahada pas bağlantı planı kuran teknik patron Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı Tolgay'ın üzerine oynayacak olan Beşiktaş seyircisi olacak. Dorukan ve Jailson sürpriz gol silahları gibi gözükecek. İlk yarı ve maç sonunun beraberliğe yakın olduğu, iki takımın da gol atma olasılığının ylüksek olduğu bir maç olarak görüyorum.