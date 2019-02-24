Skoru duran toplar belirler – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Dr. Gürkan Kubilay Skoru duran toplar belirler

Skoru duran toplar belirler

Duran topların sonucu belirleyeceği bir derbi olacak. ilk golü atarsa 'nin çöken moralinin üzerine bir oyun planı kuracak. ile orta sahada pas bağlantı planı kuran teknik patron 'ın en büyük sıkıntısı Tolgay'ın üzerine oynayacak olan Beşiktaş seyircisi olacak. Dorukan ve Jailson sürpriz gol silahları gibi gözükecek. İlk yarı ve maç sonunun beraberliğe yakın olduğu, iki takımın da gol atma olasılığının ylüksek olduğu bir maç olarak görüyorum.

  • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
    1. 24 Şubat 2019, Pazar
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