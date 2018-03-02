Dispne

Trabzon maçını düşünen Güneş, 2 sol bekten sol kanadını kurmuş, ''belki bu sefer olur'' diye Lens'i başlatmış, aynı şekilde Akhisar maçını düşünerek rotasyona giden F.Bahçe, 4-4-2 başlamış, öne Alper ve Soldado'yu koymuş, orta sahanın sol dışını Ekici'ye teslim etmişti.

Maç önü A Spor yayınında ''Ekici'nin sağlam olduğuna inanmasa ilk 11'e koymaz, Talisca, Negredo ikilisi birbirine pas ile gol bulur, Soldado'da kalabalık giden F.Bahçe'nin gol ayağı olur'' demiştim.

Daha ilk yarı tümü oldu. Ama, 2 sol bek'in oynadığı kanat, buna rağmen en çok atak yiyen yer oluyordu. Babel ve Q7'nin olmadığı hücum aksiyonu, Beşiktaş'ın 30 dakikada sadece 3 orta yapabilmesini sağlıyordu.

Tüm atak şansı, Talisca'nın bire birdeki ataklarına kalıyor, maçın en kötüsü Lens'in ağırlığı ,hem orta yapmasını engelliyor, hem de bomboş pozisyonda ne pas verip, ne de şut atabildiği bir garabet durum yaratıyordu. Oysa atsa, 2. yarıya o başlayacak, Quaresma da belki atılmayacaktı.

Öndeki adamlarına Medel ve Tolgay'dan da pas bağlantısı yoktu. F.Bahçe ise Aatıf, Ekici ve Alper ile topu ayağında daha bilinçli tutan ve öne oynayan takımdı.

Bu, Beşiktaş'ı bozdu.



Güneş de formsuzdu

Yine de , mücadeleci ama toplam oyun kalitesinin yerlerde süründüğü ilk yarıda, son 2 dakika, roman yazılacak türdendi.

Alper, gereksiz sinirini atılarak ödedi, Lens % 100 golü kaçırdı, devamında Ekici'nin klas pası ile 10 kişilik takımın sağbekinden yemek gibi trajikomik durum yaratıyordu.

2. yarıda Quaresma kendini attırınca, fizik gücü daha iyi olan F.Bahçe dengeyi sağladı. Dakikalar içinde yorulan ve düşen Beşiktaş'a Volkan yardımı geldi, kendini attırdı. Enteresan olan 3 kırmızının da mücadeleye bağlı değil, rakibe hareket ve itiraza bağlı olması idi.

3 oyuncu da takımlarına zarar verdi.

Beşiktaş beraberliği sağladı ama 7 günde 3. dev maç nedeni ile adım atacak hali kalmadı. 35 orta yapılan maçta, buna uygun Love'ın yerine Oğuzhan'ı alan Güneş de formsuzdu.

Topu ayağında tutabilen ve öne oynayabilen oyuncuları oynatan Kocaman ise formda. Nefes kesti maç. 2. maç şahane olur.*DİSPNE : Zor nefes alma,nefes kesilmesi