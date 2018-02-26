Zafer Güneş’in

Fener, Başakşehir taktiği ile yine önde basarak başladı.

Süper Lig Analiz programımda ''F.Bahçe savunma arkasına atılacak pas ile Fernandao'ya attıracak'' senaryomu daha 8. dk'da gerçekleştirdi.

Gol ofsayttı. F.Bahçe B.Münih'in, Beşiktaş'ı bozan en önemli özelliği, sağ-sol kenar ve merkezi atakları eşit kullanmasıydı. Aynı taktik girişimleri F.Bahçe de yapıyor önlem almasını engelliyordu Beşiktaş'ın.

Gol sonrası Beşiktaş baskısı doğal olarak arttı ama kenar ortaları ile en az gol yiyen 2 takımdan biri olan F.Bahçe'yi ,sadece Love'ın olduğu pozisyonlarda, yüksek toplarla aşmaya çalışıyorlardı. F.Bahçe bir 10 dakika bekledi, sonra baskı yine başladı. İlk 20 dakikanın en iyileri Josef ve Fernandao idi ama F.Bahçe takım olarak çok iyi pozisyon alıyor, mücadele ediyor, Beşiktaş'ı oynatmıyordu. Q7'nin bireysel tehdidi vardı ,hem şutuyla, hem ortasıyla. Sakatlıktan dolayı İsmail-Şener değişti. 25 dakika sonrası balansı dağıldı ve bir daha da düzelmedi Fenerbahçe'nin.



Doğru hamleler Güneş'ten

Beşiktaş hamle yaptı, Medel'i stopere, Tolgay'ı Atiba'nın yanına çekti.

Sol kanadı Tosiç ve Adriano'ya emanet etti. Babel 2. forvet oldu.

Baskılı oynayan ev sahibiydi.

İkinci yarının başında , korner sonrası organizasyonda Vida ile, son 5 haftanın 4 'ünde korner golü ile eşitliği buldu Beşiktaş. Arada Medel % 99 golü önledi. Kontrol tamamen Beşiktaş'ındı.

F.Bahçe, önde tehdit edemediği için, Beşiktaş stoperlerini bile öne gönderiyordu. Aatıf ve Alper ile bunu bozmak için çok geç geldi. Karşılığı cesur dolu hamle idi,"Rakip gelemiyor, daha da kalabalık giderim" dedi Güneş ve Vida-Negredo değişti.

F.Bahçe, Beşiktaş'ın yorulmasına bağlı dengeyi sağlamaya başlayınca Love-Caner değişikliği geldi.Yeteneklerin çözeceği bir oyundu ve Q7'nin nefis golünü izledik. Güneş'in maç içi hamleleri ne kadar doğru ise, Kocaman'ınki o kadar yanlışdı.