Avcı’yı da yendi

Top daha fazla bende ama doğru yerde kalsın oyunu idi oynanacak olan.. Aslında birbirine basma ve kontrollü oyun ile geçen 10 dakikada, 2 pozisyon dışında oyun zevki yoktu.

En önemli göze çarpan taktik, F.Bahçe'nin Başakşehir'e daha 3.

Bölgede baskı yapması idi. Bilinçli ve de iyi yapılan bu baskı sayesinde Giuliano ile, biri direkte kalsa da 2 pozisyon bulan F.Bahçe idi. Araya, Topal ve Fernandao'nun pozisyonlarını da sıkıştıran F.Bahçe, maçın iyi olanıydı.

F.Bahçe'den baskı yiyince, göbeği kullanamayan Başakşehir de mecburen kanada gidiyor ve orta yapmak zorunda kalıyordu. F.Bahçe için olumlu diğer nokta da, hücum sırasında ceza alanında 4-5 oyuncu ile bulunabilmeleri idi. F.Bahçe iyi oyununun karşılığını, çıkışta baskı ile kapılan topa, savunma arkası pasa Fernadao vuruşu ile alıyordu da.



Çok riskli değişiklik

Gol sonrası her takımda görülen ''geriye yaslanma hastalığı'' başlayınca Başakşehir de pozisyonlara,hem orta yaparak,hem şut atarak, hem de duran toplardan girmeye başladı. A Spor'daki Süper lig Analiz programımda haftalardır anlattığım gibi, 3. Bölgede pas yapıp oynadığında fark yaratan takım,2. Bölgeye çekildiğinde sıkıntı yaşıyordu. İlk yarıda 5 F.Bahçe'li oyuncu 6 km. üzeri mesafe kat etti, çünkü takım çoğunlukla ön alanda basmıştı.

Arda dökülürken, Napeoloni- Chedjou değişikliği ile Mahmut stopere gitti 2. Yarı. Yanlıştı, Çok riskli değişiklikti. Oyunun kaderi değişti, Orta saha boşaldı, Gökhan tek kaldı ve yine çıkışta kaybedilen bir top İsla- Fernadao işbirliği ile golde döndü.

Başakşehir'in eksikleri falan bahane olamazdı. Çünkü, mükemmeldi F.Bahçe. Maç sonunda nerede ise 115 kilometre kat etmişti takım.

Ama diğer maçlardan farkı,bunu 2. Bölgede oyalanarak,korkarak değil,haftalardır anlattığımız gibi,3. bölgede basarak ve saatte 20 kilometre hızında yaklaşık 13-14 kilometre koşarak yapması idi.Takımı adına doğruyu gören ve yaptıran,doğru değişiklikler yapan Kocaman da, bu maçın ''Avcı'yı da yenen kahramanı'' oluyordu.

F.Bahçe,haftalardır yazdığımız gibi ''2. Bölgeye çekilerek değil, önde basarak oynadığı sürece'' bu ligde hep iddialı olacaktır.