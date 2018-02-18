Kocaman adalet

Ön alanda basarak başladı F.Bahçe ama daha pozisyon bulamadan savunmasının arasına atılan pasta , kurtarışın kralını yapan Kameni'ye şükrediyordu.

Alanya'nın başlardaki yüksek tempolu ve hırslı oyunu F.Bahçe'nin boş alan bulmasını engelliyordu. Ama bu direncin konsantrasyonu uzun süremezdi. ve Valbuena'nın ara pasında topu alış ve kaleciyi çalımlayış dersi veren Giuliano golü attı. Takım önde idi ama savunma arkasına her Alanya'lı deparı , yüksek her top sıkıntı yarattı.

Kameni 25 dakikada 3 golü önlemişti.

İyi oynayan Alanya idi ama ofsayt olan pozisyonda Fernandao 2. yi de buluyordu. 2 takım da gol için oynuyor, H.Ali , Valbuena , Josef, Giuliano, Efecan ve Emre , Douglas göze çarpıyordu. Kalabalık gidince pozisyon bulan, Topal ile direği geçemeyen F.Bahçe oluyor, Alanya'nın hücuma dönük oyunu seyir zevkine katkı sağlıyordu.



Değişim tam zamanında

İkinci yarı, önümüzdeki haftaki maçları da düşünerek oyunu kontrol etmek isteyecekti F.Bahçe. Öyle de başladı, maçın en iyisi Josef, atak yönlendiren de oluyordu.

Aatıf , öne de oynamayı hatırlayıp keyif veriyordu, seyirci mutluydu. Gol geliyorum diyordu , Josef'in aldığı penaltı ile geldi de.

Üst üste Başakşehir temposunda maç oynamasını beklemek zor F.Bahçe'den. Çünkü takıma devre arası çok yüklenme olduğu için kas sakatlıkları yaşanabilir. Bu nedenle bu maçtaki akıllı futbolunu, Giuliano ve Aatıf'ı erken ve doğru kararla oyundan alarak taçlandırdı Kocaman.

F.Bahçe'de iyileşme ve doğruya gitme net. Oyuncuların hocalarına inancı ve işlerini severek yapmaları belli oluyor. Çok koşmadan ziyade, dikine pas yapmanın gerektiği bir rakibe karşı Valbuena'yı ilk 11'e koymak da Kocaman'ın adaletini gösteriyor.