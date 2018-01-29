Sadece savunulmaz

4'lü defans önü Josef ve H.Ali, Önlerinde Dirar-Aatıf ve Alper ile başladı F.Bahçe. Tek santraforun Fernandao olduğu düzende ilk 10 dakika ilk toplara bastı ve Trabzon'un'' ligin savunma arkasına atılan pas ile en çok gol atan takımı olan' bu özelliğini engelledi. Ayrıca, bu baskıdan bunalan Trabzon'lu oyunculara da bol faul yaptırıp, ''duran toptan en çok atanlardan biri olduğu için de'' kendisine bu şansları yarattı.

F.Bahçe'nin ön alanda basmasının diğer faydası da dönen topları alabilmesi idi.Bu sayede ilk 20 dakikadaki Aatıf ve Alper iki isabetli şutu da dönen toplardan atmıştı. Ayrıca 10 orta yapabilmişti ama bunlardan sadece birine kendi vurabiliyordu.

Çünkü, evet 3. Bölgede kalabalıklardı ama ceza sahası içine bunu yansıtamıyorlardı.

Trabzonspor 25.dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlamaya başladı.

Kenar ortasına Kucka'nın vuramadığı kafada enteresan olan pozisyona ön liberonun girmesi idi.

Fernandao'nun rakip stoperlere üstünlüğünü doğru kullandıran Roman pasında Alper'in zeka pası, İsmail'e hem sağ ayak ile düzeltme, üstüne de sağ ayak ile vurma gereği getirince fazla geldi,pozisyon kaçtı.



İlk yarının iyisi F.Bahçe'ydi

Trabzon üretemeyince Yusuf yerine Sosa ile başladı 2. Yarıya.Daha öne de oynattı bu değişiklik.Topal ve Kucka duran toptan atsalar senaryo başka gelişebilirdi.

2. yarı öne oynamayı daha çok düşünen takım Trabzon,ligde lider olduğu konuda yine Burak ile buldu golü.Kocaman , geç kalan değişikliklerle Valbuena ve Elif hamlesi geldi.Ortada zaten yok olan ve neden ilk 11 başladığını sadece Kocaman'ın anladığı Hasan ve Aatıf çıktı. Biraz kıpıdadı F.Bahçe ama kontraları da yiyordu.Burak kaçırmasa işi bitirecekti.

Soldado –İsla değişti.Ligin kornerden en çok atanı Fenerbahçe, maçın en iyisi Josef ile yine attı.

Maç öncesi,''2 takım da atar, berabere biter, Fenerbahçe kornerden, Trabzonspor savunma arkası pas ile atar, berabere biter''diye yazmıştım twitterda.

Tümü tuttu ama Kocaman'ın, Aaatıf ve Hasan ısrarı sürerse , son maçlarda duran top dışında gol üretemeyen takımının şampiyonluk iddiası tutmaz.