Hoşgeldin Fatih Terim!

Hem 4-6-0 oynayıp, hem de genç Oğuz Kağan'ı ilk 11 'e sürerek, kendisi için riskli bir yapıda başladı Kocaman. Santraforunun yeteri kadar fit olmadığını düşünüyordu bellli ki. Ama, bu 4-6-0'ın işlemesi için ön alanda daha kalabalık olup, aralara pas atabilmek lazımdı.İlk çeyrekte bunu hiç yapamadı F.Bahçe. Dolayısı ile de ,isabetli şut,orta ke korner hanelerinde SIFIR yazıyordu.

Bu dönemdeki tek tehlikeyi ise Volkan'ın müdahalesi engelliyordu.F.Bahçe 25 sonrası biraz kıpırdadı ve önce ilk korneri , sonra da Dirar'ın pasında Giuliano'nun vuramadığı pozisyonu buldu. F.Bahçe'nin sıkıntısı, Konya'nın da her alanda basması ile beraber, ceza alanında çoğalamaması idi. Üstelik 2 ön liberodan da, hücuma dikine pas konusunda destek gelmiyordu.O zaman da devreye, araya atılacak ince paslar ile, duran toplar kalıyordu.

4-6-0 taktiğini, Kasımpaşa maçı öncesi A Spor'da önermiştim.Ancak maç İstanbul'da idi ve , bu taktikte en önemli etken, 3. bölgede, kalabalık adamla ve 200 üzerinde pas yapmak gerekliliği idi. Oysa ki, Topal ve Oğuz hücuma tam destek veremeyince ve de Dirar ve Aatıf kenarda fazla kalınca ceza alanında kalabalıklaşamadı F.Bahçe. Ceza alanı içinde sadece 1.70'lik bir adamı varken de anlamsızca yaptığı 10 ortadan da sadece 1'ine kendi vurabiliyordu.

İlk yarı yine çöpe gitmişti.



Neden 86 dakika bekledi

2. yarı Soldado, Oğuz'un yerine girdi, 4 oyuncunun sahadaki mevkisi değişti. Biraz daha baskı kurdu F.Bahçe.

Ancak İsla'nın inanılmaz hatası ile golü yedi. Aatıf-Alper hamlesi geldi. Bu oyun yine duran topa bakıyordu, hiçbir Konyalının sıçramadığı pozisyonda Topal geçen hafta yaptığını yine yaptı.Takımın 'ligin kornerden en çok gol atan takımı '' haline getirdi.İşin ilginci , Konya bu haftaya kadar ligde kornerden gol yemeyen tek takımdı.Gol sonrası üstünlüğü ele aldı F.Bahçe ama Fernandao'yu oyuna almak için 86 dakika neden bekledi?

O arada,duran topta, direğinden dönen top da şansı idi. Ama direklerin daha acı vereni, son dakikada Fernandao'nun direğe nişanladığı ve Valbuena'nın maçın adamı Serkan'a atamadığı oldu.

Sonuç ; F.Bahçe ve Beşiktaş bu hafta Fatih Terim'e '' Wellcome to league ''dediler.